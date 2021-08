Arezzo, Porta Crucifera ci ripensa: giostratori in bolla Covid

Francesca Muzzi 17 agosto 2021 a

Porta Crucifera chiude le porte delle scuderie. A differenza di quanto aveva affermato la scorsa settimana “noi non prevediamo nessuna regola anti Covid”, oggi il rettore rossoverde Andrea Fazzuoli, fa dietro front e sul sito del quartiere pubblica il seguente comunicato: “Si comunica a tutti i soci che i prossimi allenamenti al campo prova Guido Raffaelli si svolgeranno a porte chiuse per motivi di precauzione in merito ai possibili contagi in vista della Giostra del 5 settembre 2021. Ci scusiamo per il disagio”. Argomenta il rettore Fazzuoli: “Abbiamo deciso di fare gli allenamenti a porte chiuse, per preservare ancora di più il lavoro dei nostri giostratori. Per le prossime due settimane sarà così, ci dispiace per i nostri quartieristi, ma pensiamo che questo sacrificio possa valere la pena per la Giostra del 5 di settembre. Basta pochissimo per buttare all’aria tutto il lavoro”. E così porte chiuse anche per l’ultima prova, quella generale. “Di solito - dice Fazzuoli - quando facciamo l’ultima prova invitiamo il pubblico. Stavolta non sarà così. Anche se le nostre scuderie sono all’esterno, c’è bisogno delle massime precauzioni”. Le stesse che ha messo nero su bianco anche il quartiere di Porta Sant’Andrea. La scorsa settimana il rettore Maurizio Carboni insieme agli altri doveva finire di preparare il decalogo ed eccolo. “Abbiamo adottato tre regole precise - sottolinea Carboni - Alle scuderie si accede solo con il green pass, nell’area tecnica come per esempio la lizza hanno accesso giostratori, allenatori, capitano e rettore. Mentre se un quartierista desidera venire a vedere le prove, a loro è riservata un’area in tribuna delimitata con alcune strisce”. Stesse regole anche per quanto riguarda i quartieri di Porta del Foro e di Porta Santo Spirito. I rispettivi rettori Roberto Felici e Ezio Gori già da alcune settimane hanno chiuso i propri giostratori in una bolla Covid.

Il programma

E intanto è stato ufficializzato il programma della Giostra che ricalca pari pari quello degli anni passati. Le differenze saranno oltre che sul minor numero di spettatori in piazza Grande, anche sul corteo storico che nonostante tutto e nonostante che non ci sarà il pubblico in alcune parti della città, come Corso Italia, attraverserà lo stesso tutta Arezzo. Per raggiungere piazza Grande: via Ricasoli, via dei Pileati, Corso Italia, via Roma, piazza Guido Monaco, via Guido Monaco, piazza San Francesco, via Cavour, via Mazzini e via Borgunto. Tra le novità del percorso il tratto di piazza Guido Monaco che quest’anno sarà percorsa per intero dal corteo per evitare assembramenti. Prima del Covid il corteo una volta giunto in fondo a via Roma andava sulla destra, il 5 di settembre invece girerà per tutta la piazza. C’è dunque grande attesa per il ritorno della Giostra dopo due edizioni annullate.

