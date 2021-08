Chiusi della Verna, choc anafilattico dopo la puntura di un insetto e gli amici gli prestano le prime cure

17 agosto 2021 a

Brutta disavventura per un uomo è andato in choc anafilattico dopo essere stato punto da un insetto. L’emergenza è scattata intorno alle 10.20 di martedì 17 agosto. Siamo in Casentino, nel territorio del comune di Chiusi della Verna, lungo il sentiero 52 tra Serigiolo e la Beccia. Il gruppo di escursionisti, dove tra questi c'è il 55enne di origini emiliane, sta attraversando una zona particolarmente impervia quando all’improvviso viene punto da un insetto. E’ un attimo. L’insetto vola subito via, non c’è neanche il tempo di comprendere da cosa sia stato punto l’uomo che inizia a sentirsi a male. La puntura gli sta provocando una grave reazione allergica, uno choc anafilattico. Il gruppo di escursionisti è provvisto di medicinali. Parte la richiesta di aiuto alla centrale operativa dell’emergenza medica ed è il team sanitario, dall’altro capo del telefono, a guidare gli amici dell’uomo colpito dalla reazione allergica nelle prime delicate operazioni di soccorso. Un tempestivo intervento, verrà poi ricostruito, che ha permesso di contenere gli effetti dello choc anafilattico provocato dalla puntura dell’insetto. Nel frattempo la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Su quell’angolo di Casentino oltre ai mezzi sanitari, vengono fatte convergere le squadre dei vigili del fuoco e nelle vicinanze viene fatto atterrare anche l’elisoccorso Pegaso. Il 55enne viene raggiunto dal personale di un’ambulanza a bordo della quale viene trasferito, in codice giallo, all’ospedale di Bibbiena dove si trova ricoverato.



