Arezzo, alle Poggiola nasce il villaggio del padel: inaugurazione il 4 settembre

Il padel batte il calcio. Sembra incredibile ma è successo davvero. Nella struttura delle Poggiola il 4 di settembre nasce il villaggio del padel. Sono quattro soci: Roberto Duranti, Francesco Calussi, Andrea Franchi e Alberto Donati che hanno deciso di prendere in gestione quella che una volta era stata la struttura della discordia.

C’erano infatti i campi da calcio e intorno anche tante lamentele, perché, chi giocava faceva troppo rumore. Da allora nessuno ha mai saputo più niente della struttura fino a poco tempo fa quando i quattro aretini hanno deciso di tentare questa scommessa: costruire campi da padel e introdurre anche una scuola padel. “Per il momento partiamo con tre campi - dice Francesco Calussi - poi ci allarghiamo e ne faremo degli altri. In totale 6”. Sono circa 350 gli aretini che hanno scelto di abbracciare questa nuova disciplina. All’inizio sconosciuta ai più, mentre adesso ci stanno giocando anche campioni del passato e del presente. E non c’è bisogno di essere stati bravi a tennis, il padel ammette tutti. In questi anni famose sono state le giocate tra Tomas Locatelli insieme al ct della nazionale Roberto Mancini. Insieme formano una coppia formidabile. Locatelli è tra l’altro diventato anche testimone di questa disciplina.

Tra i pochi ad avere precorso i tempi. Ad Arezzo i campi tra quelli al Blue Team e poi al Giotto, sono un’attrattiva, tanto che i quattro soci hanno deciso di osare di più e hanno preso in gestione i campi delle Poggiola. “Saremo una delle pochissime scuole in Italia di padel”, sentenzia Francesco Calussi. La scuola sarà aperta per i ragazzi dai 6 fino ai 17 anni. Per due giorni dal 4 al 6 di settembre ci sarà un open day aperto a tutti, mentre il 4 settembre ci sarà una partita esibizioni con professionisti italiani e argentini. “Il padel è uno sport che ti prende, basti pensare che in alcune città è diventato un vero e proprio business. Io ho già circa un centinaio di persone che vogliono provare”, conclude Calussi.

Appuntamento il prossimo 4 settembre alle Poggiola dove il padel ha già battuto il calcio.

