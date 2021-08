Conosciuta al bar, la segue e la violenta: fermato dai carabinieri, è in carcere

21 agosto 2021 a

Violentata da un uomo che aveva conosciuto qualche ora prima in un bar di San Giovanni Valdarno. Intorno all’una del mattino di giovedì 19 agosto la donna se lo è trovato di fronte mentre stava rincasando: lui l’ha costretta ad entrare ed ha abusato di lei. Le urla, l’intervento di alcune persone che si trovavano nelle vicinanze dell’abitazione e che hanno udito la disperata richiesta di aiuto. Poi la fuga dell’uomo. Che è riuscito a rendersi irreperibile fino a quando, qualche ora dopo, i carabinieri non lo hanno rintracciato nell’abitazione di un amico, del tutto all’oscuro di quanto avvenuto. Adesso l'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato e trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa delle disposizioni della magistratura. I reati ipotizzati sono quelli di violenza sessuale e lesioni. La ricostruzione di quanto avvenuto tra mercoledì e giovedì è necessariamente sfumata, nel rispetto della donna finita al centro di questa terribile storia. Il delicato compito di mettere insieme come in un puzzle i tasselli di questa vicenda è stato affidato ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, guidati dal capitano David Millul. Grazie alle testimonianze e al contributo offerto dall’esame dei filmati delle telecamere che sono accese nella zona, in meno di ventiquattro ore, i militari sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo. Sono le 1.30 del mattino di giovedì quando squilla il telefono della centrale operativa dei carabinieri di San Giovanni. All’altro capo c’è una donna: è scossa, racconta di aver appena sentito delle urla provenire dall’abitazione di una vicina. Arrivano le pattuglie e i militari dell’Arma iniziano a ricostruire la drammatica vicenda. La donna qualche ora prima aveva conosciuto quell’uomo in un bar poco distante dalla sua abitazione. Qualche parola, poi esce dal locale, per tornare a casa, a piedi. Giunta davanti all’abitazione se lo trova davanti: lui la costringe a farlo entrare. I rumori della colluttazione e le grida della donna richiamano la vicina e altre persone che cercano di intervenire. L’uomo riesce a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri. Nelle ricerche vengono coinvolte tutte le pattuglie in servizio nella notte. I filmati delle telecamere, private e comunali, disseminate lungo il percorso tra il bar e l’abitazione della donna, vengono passate sotto la lente. Un lavoro certosino che va avanti per ore, fino alla tarda mattinata di giovedì quando gli investigatori chiudono il cerchio. Quando lo rintracciano, l'uomo ha addosso ancora gli indumenti della notte precedente. Nei confronti del trentenne scatta così il fermo di indiziato e, su disposizione della Procura di Arezzo, viene disposto il suo trasferimento a Sollicciano.

