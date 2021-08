Incendio nell'area ex Sadam: in fiamme 20 ettari

22 agosto 2021 a

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di sabato 21 agosto nella zona del Giuncheto, la cosiddetta area ex Sadam dove fino a quindici anni fa sorgeva lo zuccherificio di Castiglion Fiorentino. L'incendio ha interessato un’area di una ventina di ettari, soprattutto canneti e sterpaglie. Le fiamme sono state avvistate tra le tre e le quattro del pomeriggio da molti cittadini. A poche decine di metri si trovavano anche i giocatori della Castiglionese che stanno concludendo la preparazione pre-campionato al campo della Nave. Il fumo e materiale di combustione, portati dal vento, sono arrivati fino all'abitato, così come in altre frazioni limitrofe. Sgomberate precauzionalmente alcune abitazioni e a rischio anche alcune serre agricole che si trovano appena fuori dell’area ex Sadam. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco - una decina le squadre - e i volontari della Vab di Castiglion Fiorentino, insieme ad altre squadre provenienti da Arezzo e da Cortona. In azione continua per diverse ore anche due elicotteri - uno dei vigili del fuoco e l’altro della Regione Toscana - che hanno rovesciato sulle fiamme acqua prelevata da laghetti vicini. Nel tardo pomeriggio l'incendio è stato domato, mentre le operazioni di bonifica sono proseguite anche nella serata. “L’opera di spegnimento e di bonifica dell'area – ha detto il sindaco Agnelli, presente nella zona dell'incendio – andrà comunque avanti per diverso tempo”.

