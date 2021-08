Muore in moto a 32 anni: caduta fatale ad un centauro aretino sulle strade del Chianti

Gennaro Groppa 23 agosto 2021 a

Nel pomeriggio di ieri un incidente avvenuto sulla strada regionale 429 tra Radda in Chianti e Badia a Coltibuono, nel Senese, è stato fatale ad un motociclista 32enne residente a Cavriglia, Marco Gatto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che sono rapidamente intervenute sul posto. In tempi brevi sono arrivati anche i soccorritori del 118, chiamati da un automobilista che si trovava proprio dietro al centauro. Ma per il giovane, da qualche anno residente a Meleto di Cavriglia dopo essere cresciuto e aver vissuto a San Giovanni Valdarno, non c’è stato nulla da fare. Non c’è stato neppure il tempo per un trasporto in ospedale: i soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma non sono riusciti nell’intento e hanno potuto solamente constatarne il decesso dopo pochi minuti.

Il centauro ha perso il controllo della sua moto ed è stato sbalzato fuori dalla carreggiata. Un volo fatale, l’impatto con il suolo non gli ha infatti lasciato scampo. Il 32enne era in moto da solo, probabilmente aveva scelto il Chianti per un pomeriggio da trascorrere in sella alla sua Triumph di grossa cilindrata (una 1.050) per godersi la bellezza paesaggistica dell’area senese.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 17,50. Si è verificato in una strada piena di fascino, dalla quale si gode un panorama mozzafiato, con il Chianti che mostra tutte le sue bellezze. Tanti centauri, e anche molti ciclisti, la percorrono per provare le sensazioni che sa trasmettere. La strada, notoriamente, è comunque tanto bella quanto pericolosa, con una notevole quantità di curve che devono essere prese con attenzione da chiunque vi transiti.

Qualche volta in passato nella zona incidenti sono stati anche causati dall’attraversamento improvviso di animali selvatici. Ogni volta che nell’area accade un incidente è normale pensare a questa possibilità. D’altronde la zona ne è piena, non è raro che un cinghiale o un daino si ritrovi in mezzo alla carreggiata portando motociclisti o automobilisti a rapide sterzate o a brusche frenate per tentare di evitarli. Ma questo non pare essere il caso avvenuto ieri e che è stato il motivo per il quale il 32enne della provincia aretina ha perso il controllo del proprio mezzo. Nessun automobilista che transitava in quei momenti dalla regionale 429 ne ha fatto infatti cenno. E la visibilità era perfetta, in una giornata di sole come quella vissuta ieri nella quale non si sono registrati problemi meteorologici che possono essere grandi nemici dei motociclisti.



