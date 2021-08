Arezzo, rivoluzione Al Magnifico: chiudono tre storici esercenti e ne aprono altrettanti

Francesca Muzzi 23 agosto 2021 a

a

a

Rivoluzione Al Magnifico, il centro commerciale Setteponti. Ci sono tre negozi che apriranno nei prossimi mesi e che prenderanno il posto di altrettanti storici marchi che hanno chiuso proprio in questi mesi. Una vera e propria rivoluzione sinonimo di un cambiamento che sta prendendo anche il centro commerciale dove è ripartito anche il cinema. “C’è movimento anche se la gente si interroga su come usare il green pass e se da noi ci vuole”. Christian Caldari è il titolare della Piadina Più e dei gonfiabili del parco giochi Nemo. La sua è tra le attività che stanno andando bene e che “per fortuna hanno risentito meno della crisi. Si sta reagendo bene, anche perché i nostri prodotti possono essere consumati nella galleria del centro commerciale dove non serve il green pass”. I nuovi negozi dei quali ancora non si conosce la natura se riguardano la casa o l’abbigliamento o la ristorazione - ci sono trattative in corso - potrebbero aprire già prima della fine dell’anno. Andranno a prendere il posto di tre storici negozi che hanno chiuso anche e soprattutto per colpa della pandemia. Il primo che ha saluto, come si legge nel proprio profilo facebook, è la Tigelleria. “Non ce la facciamo proprio a ripartire. O meglio, con il cuore si, ma non con la testa - dicevano i proprietari lo scorso giugno - Ed è con la testa che ragionando a fondo siamo giunti a questa conclusione. Possiamo però promettervi che non sarà un addio. Faremo di tutto per ritrovare un posticino adatto a noi per far volare ancora un po’ di farina sopra le Tigelle”. La vigilia di Ferragosto ha invece salutato il ristorante brasiliano Terra Nossa che era Al Magnifico dal 2004. Non è una chiusura definitiva, perché si sposterà in via Calamandrei. “Ci sposteremo in un'altra struttura sempre ad Arezzo”, scrivevano sul proprio profilo facebook lo scorso 14 agosto. Tra le ragioni di trasferimento anche lo spazio all’aperto. Invece ieri è stata la volta di altri saluti, quelli di Bistreet Arezzo. Anche loro, tramite la pagina facebook del locale, hanno salutato i propri clienti: “Ci teniamo a ringraziarvi della fiducia che ci avete accordato in questi anni così pieni di emozioni. Con l’augurio che questo non sia un addio ma un semplice arrivederci”. Anche l’attività del Bistreet era tra le più longeve Al Magnifico. Durava infatti dal 2004. Ma i locali, come detto, non resteranno deserti per troppo tempo. Ci sono già trattative in corso per essere di nuovo presi in affitto e per dare vita ad altre attività che tantissimi potranno trovare probabilmente già questo autunno. Le novità dunque non tarderanno ad arrivare, perché se la pandemia da un lato ha ucciso tante attività, dall’altro ha dato l’entusiasmo di partire o ripartire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.