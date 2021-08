Arezzo, il sindaco Ghinelli dice sì all'isola pedonale tutto ottobre

Francesca Muzzi 25 agosto 2021 a

La zona pedonale tutto ottobre si può fare”. E’ possibilista il sindaco Alessandro Ghinelli, quando gli viene chiesto se la richiesta dei ristoratori di prorogare la zona pedonale anche per il mese di ottobre può essere accettata. “Ci stiamo pensando”, risponde il primo cittadino alle frequenze di Radio Fly, “e secondo me è possibile farlo, perché alla fine è un modo per dare disponibilità di spazio ai nostri ristoratori e quindi fare passare sempre di più questa immagine di Arezzo città ospitale che gira nel mondo. Ancora non c’è niente di ufficiale alla proroga, ma ci sono forti convinzioni in Giunta”.

Green pass e Fiera del Mestolo

Dalla zona pedonale alla Fiera del Mestolo che comincia il 9 settembre e durerà fino all’11. Sì a questa bella tradizione, ma con il green pass: “Ci sarà un controllo delle persone che si avvicinano ai corridoi di accesso verso i banchi di esposizione. Altrettanto saranno controllati anche tutti gli espositori e quindi sarà possibile stare in un contesto all’aperto, ma in maniera distanziata se si è in possesso del green pass. Chi controllerà? Ancora non sappiamo se gli stessi ambulanti oppure le forze dell’ordine”.

Saracino.

“Sono aumentate le tribune. Ce ne sono due D ed E che sono le due che prendono il posto dei posti in piedi. Due piccole tribune con pochi posti, ma abbastanza privilegiate, perché sono quelle da dove si vede meglio la carriera. Hanno un costo intermedio tra la tribuna A e la tribuna B. Le altre tribune la A, la B e la C già esistenti e che saranno riempite solo a metà, avranno gli stessi prezzi dell’edizione del 2019. Per il Comune questa è una rimessa, però non abbiamo voluto modificare in peggio il costo”. Troppo care? “I prezzi non sono né un po’ alti e né un po’ bassi - prosegue Ghinelli - sono gli stessi degli ultimi anni”. La novità è quella che riguarda i posti agli aretini. “Più dei tre quarti di questi posti sono destinati a cittadini aretini. Solo una piccola parte invece, il 25 per cento, ai non aretini”. Gli viene chiesto come sarà la consegna della Lancia, visto che per i quartieristi quello sarà un momento di gioia e non di distanziamento. “Mi appello alla responsabilità di tutti i quartieri. Nel momento della gioia non si stia appiccicati per tanto tempo”.

Caserma via Filzi

"Le cose stanno evolvendo al meglio. Di date non parlo”, ma Ghinelli fa capire che potrebbe essere pronta per Natale.

Profughi

“Sono 112 quelli arrivati in Toscana e si tratta di nuclei familiari, c’è poi un altro contingente di circa 200 persone che non sono profughi in senso stretto ma che facevano parte dei collaboratori. Circa 50 dei 112 andranno nel Fiorentino, gli altri in altri Comuni. Arezzo - conclude Ghinelli - farà la sua parte”.

