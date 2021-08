Arezzo, in 13 minuti polverizzati i biglietti per la Giostra

27 agosto 2021 a

Tredici minuti. Tanto sono durati i 200 biglietti su 1500 destinati agli aretini. Esauriti in un brevissimo lasso di tempo, segno ulteriore che la gente ha voglia di Giostra. “Immaginavamo la grande attesa per la Giostra - dice il consigliere delegato Paolo Bertini - ma di certo non ci aspettavamo un tale riscontro: alle 15:13, dopo quindi solo 13 minuti le 200 prenotazioni riservate ai residenti di Arezzo e provincia sono andate esaurite. La scelta della biglietteria online, presa al fine di evitare assembramenti ai punti vendita, ha avuto un ottimo riscontro”. “In città - prosegue Bertini - c'è voglia di Giostra: e siamo altrettanto certi che Arezzo la vivrà sì con l'entusiasmo che merita, ma con altrettanta responsabilità nel rispetto delle regole. Grazie alla Fondazione Intour e all'ufficio cultura e turismo del Comune, che hanno lavorato in sinergia e in tempi brevissimi a questo progetto innovativo”.

Ma se i 200 biglietti sono stati letteralmente polverizzati, ce ne sono altri dedicati ai non aretini. Dalle ore 22 di domenica sarà attivata la vendita libera online sia per la Giostra del Saracino di domenica 5 settembre ore 17, sia per la Prova Generale di venerdì 3 settembre ore 21.30 sul circuito Ticka.it. Da lunedì 30 agosto sarà possibile acquistare i biglietti anche in presenza presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” negli orari di apertura del museo: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Per accedere alle tribune riservate al pubblico in Piazza Grande, sia per la Prova Generale, sia per la Giostra e sia per le prove dei giostratori (ad accesso gratuito) che si svolgeranno da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, sarà necessario essere muniti di green pass, indossare la mascherina e osservare il distanziamento dagli altri spettatori, anche se congiunti. Di seguito i prezzi dei biglietti.

TRIBUNA A POLTRONCINE: settore Lancia d’Oro, 100 euro, settore Centrale, 70 euro, settore Fontana, 60 euro

TRIBUNA A: centrale 60 euro, laterale Buratto 50 euro, laterale Fontana 40 euro

TRIBUNA B: primo settore 50 euro e secondo settore 40 euro

TRIBUNA C: settore unico 30 euro

TRIBUNA CENTRO AREZZO COOP.FI: Settore unico 60 euro

TRIBUNA CHIMERA GOLD settore unico, 60 euro. Per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano seduti in braccio ad un adulto. Da 5 a 14 anni è invece prevista la tariffa ridotta con riduzione di 10 euro rispetto all’intero per ogni tribuna.

Per la Prova Generale questi i prezzi. Tribuna A: 7 euro, Tribuna B 5 euro, tribuna C 5 euro. Le tribune Centro Arezzo Coop.Fi e Chimera Gold saranno montate successivamente allo svolgimento della Prova Generale e disponibili solo per la Giostra. Domani sarà presentata la Lancia d’Oro.

