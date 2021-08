Sindaco maratoneta fa 60 chilometri a piedi per pubblicizzare il territorio

Francesca Muzzi 27 agosto 2021 a

A sentirlo parlare viene solo voglia di mettersi un paio di scarpette e di cominciare a camminare. Lui l’ha fatto per 60 chilometri e in 24 ore. Lui è il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, e domenica 22 agosto sfidando il caldo e i postumi di una distorsione alla caviglia, ha deciso di percorrere quello che verrà chiamato “sentiero 1” e che attraversa tutto il comune di Castiglion Fiorentino. “Quando ho esposto la mia idea ai miei amici Federico Milighetti, Gioele Meoni e Carlo Landucci, quasi mi hanno preso per pazzo. Ma ce l’avevo in testa e davanti agli occhi ogni giorno”. “Nel mio ufficio infatti - dice Mario Agnelli - ho la cartina del comune di Castiglioni. Me la guardo ogni giorno e alla fine ho convinto Federico (Milighetti ndr) a prendere la moto e a disegnare un percorso che avrebbe unito montagna, pianura e collina. Un percorso unico che non era mai stato fatto e che alla fine si poteva fare. Abbiamo tracciato tutto con il Gps e mi sono deciso”.

Ma un imprevisto ha fermato quella che lo stesso sindaco chiama “lucida follia”. “Mi sono slogato una caviglia e potevo andare solo in bici. Appena il mio fisico mi ha permesso di tornare ad appoggiare il piede, domenica 22 agosto sono partito”. “La caviglia mi faceva ancora male, ma non appena ho indossato la maglietta della Fondazione Meoni è come se qualcuno mi avesse dato una spinta e mi sono sentito in dovere di farlo”. Sessanta chilometri grazie a whip live, l’applicazione creata e sviluppata da Gioele Meoni, figlio di Fabrizio che da lontano, ma non troppo ha seguito tutto il percorso di Agnelli.

“Con me avevo la torcia, cinque panini con pomodoro e prosciutto e una quantità incredibile di acqua - racconta Agnelli - Ha percorso strade bellissime che attraversano tutto il comune di Castiglion Fiorentino”. Il percorso tocca lo Stradone di Montecchio, il Castello di Montecchio, il Parco delle Comunanze, la Ripa Bassa, Spinabbio, Monte Filippo, il Passo Belvedere, l'Eremo di San Lorenzo, Querceta di Sotto, il Castello della Montanina, Rolle, Fonte Mulina, il Cerro Tondo, San Martino, Renzana, Corneta, Caldesi, il Passo la Foce, il Cippo Meoni a Partini, Castiglion Maggio, la Maestà di Mammi, la Villa Apparita, Cozzano, Sant'Antonino, Manciano, il Sentiero della Bonifica, le Colmate, Brolio, le Capannacce con ritorno allo Stradone di Montecchio. “Sessanta chilometri per fare conoscere il nostro territorio. Bellissimo, che niente ha da invidiare agli altri e che invito tutti a visitare”, conclude il sindaco maratoneta innamorato del proprio paese.

