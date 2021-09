Arezzo verso la Città del Natale, oggi primo incontro in Prefettura

Francesca Muzzi 01 settembre 2021 a

“Oggi in prefettura c’è il primo incontro sulla Città del Natale”. L’assessore Simone Chierici, insieme alla Fondazione Arezzointour e ai commercianti, ci sta lavorando da settimane. L’anno scorso il Covid ha fermato uno degli eventi che nel giro di pochissimi anni aveva portato Arezzo tra le città più appetibili durante le feste di Natale. Tantissimi turisti, tantissime attrazioni che da metà novembre - era successo così nel 2019, ultima edizione - fino a dopo Natale avevano tenuto banco portando sorrisi sui volti dei commercianti. “Quest’anno ci proviamo - dice Chierici - nel senso che già da alcune settimane ci stiamo lavorando per cercare di riportare la Città del Natale”. Lo auspica anche l’ex assessore e albergatore Marcello Comanducci che dopo il boom di turisti nel mese di agosto, adesso proietta speranze di ulteriore ripresa - lui come tutti gli altri - proprio nel periodo natalizio. “Questa mattina saliremo in Prefettura - prosegue Chierici - proprio per parlare con la dottoressa De Luca a proposito della Città del Natale. Sarà un primo incontro al quale, sicuramente ne seguiranno degli altri per avere le prime indicazioni per svolgerla nella massima sicurezza. Il nostro intento è quello di riportarla ad Arezzo e cercheremo di farlo”. Intanto si è chiuso un mese di agosto che ha fatto registrare risultati mai ottenuti anche prima del Covid. Comanducci, titolare dell’albergo Continentale, ha parlato di un “più 70 per cento di presenze rispetto all’agosto del 2019” quando appunto non c’era ancora la pandemia. Ma quanti turisti ci sono stati ad Arezzo?

“E’ un dato che stiamo elaborando - dice ancora l’assessore Chierici - e in questi giorni lo renderemo ufficiale. E’ sicuramente una bella notizia quella che agosto ha registrato tanti visitatori”. “E’ importante il dato che i turisti hanno riscoperto gli alberghi anche nel mese di agosto e si sono riavvicinati così alla nostra città”, prosegue Chierici.

Ma adesso superata l’estate si pensa alla stagione autunno-interno e appunto a rimettere in piedi la città del Natale. Oggi il primo incontro dal prefetto per cercare di disegnare un primo progetto che consenta a turisti ed aretini di viverla al meglio e soprattutto in sicurezza. “Con la campagna vaccinale che prosegue penso che si possa sperare per il meglio - conclude Chierici - Noi come fondazione ci stiamo lavorando e, come ripeto, faremo il possibile perché Arezzo, i commercianti e gli stessi turisti, possano ritrovare, quest’anno, dopo due anni, l’importante appuntamento”.

