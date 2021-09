Giostra, piazza Grande si accende per la Prova generale: così la sfida al Buratto delle riserve

Sara Polvani 03 settembre 2021 a

[/FIRMACITTA-2]I suoni, le emozioni. Attesa per la Prova generale della Giostra del Saracino in programma questa sera alle ore 21.30, dedicata ad Ettore Tattanelli, per tutti “Bubi”. In piazza Grande torna l’atmosfera della competizione in attesa del suo apice, domenica, con la contesa per conquistare la lancia dedicata a Dante Alighieri. La città vibra nonostante questo Saracino sia condizionato dalle esigenze anti Covid.

A correre la Prova generale, per molti ancora detta Provaccia, per Porta Crucifera saranno i giostratori di riserva Andrea Bennati e Niccolò Paffetti.

Per Porta Santo Spirito annunciati a scendere sulla lizza sono i giovani Elia Pineschi ed Elia Taverni. Le riserve che correranno per Porta Sant’Andrea sono Saverio Montini e Matteo Bruni. Per Porta del Foro ci saranno Francesco Rossi e Roberto Gabelli.

Il pubblico potrà accedere in Piazza Grande dopo il controllo del green pass. Sono obbligatori l’uso della mascherina per tutta la durata della manifestazione e il mantenimento della distanza di sicurezza.

Per sveltire l’ingresso del pubblico ed evitare assembramenti sarà possibile, nella giornata di oggi, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18, recarsi presso il presidio della Polizia Municipale in piazza Guido Monaco o all’ingresso dell’Ufficio politiche culturali e Turistiche Giostra del Saracino, per il controllo della certificazione verde. Ai possessori del biglietto per la Prova generale con green pass valido, sarà rilasciato un braccialetto di colore azzurro che permetterà l’accesso prioritario all’evento. Agli ingressi sarà infatti allestita una fila dedicata a chi ha il braccialetto nella quale basterà esibire al personale addetto al controllo il titolo d’ingresso nominale e un documento. Senza braccialetto si accederà invece da una seconda fila dove sarà verificato anche il green pass. Per la Giostra, domenica, le modalità di accesso saranno le stesse. I braccialetti, di colore verde, potranno essere ritirati nei due punti controllo di piazza Guido Monaco e via Bicchieraia sabato dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13 in via Bicchieraia e dalle 10 alle 15.30 in piazza Guido Monaco. Sono ancora disponibili i biglietti per assistere alla Prova generale. I tagliandi possono essere acquistati sia on line sul circuito Ticka.it (https://discoverarezzo.ticka.it/), sia presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo Comunale, piazza Libertà 1). La biglietteria resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 22. Ancora disponibili anche gli ultimi tagliandi per assistere alla Giostra. Sabato e domenica la biglietteria sarà aperta con orario continuato 10-18.[TESTO] E’ tutto pronto per la Prova generale. Una trepidazione diversa per un momento che, certo, fa da prologo alla vera sfida, ma ha la sua solennità e il suo impatto emotivo. Ed è come se Arezzo, gli aretini, lo abbiano riconquistato, strappato alla pandemia. Una notte con una dedica speciale. Ad Ettore Tattanelli, storico regista della Giostra che ha ricoperto il ruolo dal 1984 al 1996 e poi dal 1997 al 2000. Scomparso nel dicembre scorso lasciando profondo cordoglio in tutto il mondo giostresco, Bubi esordì nel ruolo di coordinatore di regia il 29 settembre 1984, davanti agli occhi dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, nella giostra straordinaria corsa in occasione della sua visita e dedicata al conferimento della medaglia d’Oro al Valor Militare alla Provincia di Arezzo. Figura affabile e carismatica, rispettata da tutti per il suo modo gentile e discreto di gestire un ruolo così complesso, Tattanelli è rimasto finché ha potuto a disposizione della manifestazione che amava e dei suoi successori con preziosi consigli.

