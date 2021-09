Arezzo, auto contro un albero nella notte: feriti due ventenni nello schianto in via Monte Cervino

03 settembre 2021 a

a

a

Incidente stradale nella notte ad Arezzo in via Monte Cervino. Coinvolti due giovani uno dei quali, 22 anni, ha riportato un trauma addominale ed è stato valutato in codice rosso. E' stato trasportato all'ospedale San Donato in ambulanza, come pure l'altro ferito, 20 anni, in codice giallo.

Erano le 3 della notte tra giovedì 2 e venerdì 3 settembre quando una macchina con a bordo i due ventenni è sfuggita al controllo del conducente ed è andata a urtare violentemente il tronco di un albero lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con automedica, due ambulanze Blsd, i vigili del fuoco e i carabinieri.

