Arezzo, smart working addio: tornano in ufficio anche gli ultimi dipendenti del pubblico impiego

Tutti in ufficio, almeno i dipendenti pubblici. Accelerata sui rientri per le categorie che ancora lavorano da casa, fatta eccezione per i soggetti fragili o situazioni particolari. La discussione è in corso ma il messaggio dato dal ministro Renato Brunetta è chiaro. L’era dello smart working, avviata al momento dell’emergenza, è destinata a concludersi, almeno per coloro che lavorano nella pubblica amministrazione.

Pur riconoscendo che il sistema ha tenuto, il lavoro in presenza verrà ripristinato. Ad Arezzo già in molti enti il lavoro in ufficio o allo sportello è tornato ad essere quello maggiormente rappresentato, anche prima delle parole di Brunetta. Per esempio alla Asl Tse spiegano che su un totale di 12 mila dipendenti, solo 29 sono rimasti a lavorare da remoto e si tratta di lavoratori che comunque hanno comprovate necessità di svolgere le proprie mansioni da casa. In Provincia la presidente Silvia Chiassai Martini sottolinea come già da tempo il rientro c’è stato: “Non abbiamo problemi di spazio quindi si può lavorare in sede rispettando il distanziamento. Naturalmente la salute viene prima di tutto, ma io ribadisco che il lavoro si fa meglio in presenza. Sta alla responsabilità del lavoratore, chi si impegna si impegna ovunque, sia a casa che in ufficio. Ma non si può pensare di vedere gli enti vuoti, è eccessivo. Smart working da legare a un’emergenza va bene, in linea di massima per lavorare al meglio si lavora in presenza. Comunque spetta al dipendente ma anche al superiore la verifica che il lavoro venga svolto al meglio. Oramai in Provincia è da diversi mesi che la maggior parte dei dipendenti è tornata nel suo ufficio”. All’Università spiegano che ancora i dipendenti sono a una percentuale di smart working del 30 per cento, aggiungendo che finora non ci sono stati problemi legati al fatto di essere da remoto. Il lavoro è andato avanti regolarmente e con gli studenti gli “incontri” sono stati fatti su appuntamento, telefonicamente. Non ci sono stati disagi come dimostra il fatto che la qualità dei servizi al pubblico dell’Università di Siena sede Arezzo ha ottenuto punteggi molto alti.

Soddisfatta dei risultati anche l’assessore comunale Giovanna Carlettini: “Lo smart working non è solo negativo, noi ci siamo trovati bene e i dipendenti hanno continuato a lavorare da casa con i ritmi soliti, hanno risposto telefonicamente, sempre rintracciabili e non ci sono stati disservizi. Diciamo che la macchina ha funzionato anche se certo la differenza c’è stata per il cittadino abituato a parlare con qualcuno al di là dello sportello. E’ stato un perido faticoso per tutti, è stata un’emergenza. E non è che per i dipendenti sia stato semplice. Per quanto ho avuto modo di vedere li ho trovati sempre disponibili e pronti. Non ho ricevuto nel mio ufficio alcuna lamentela a riguardo”. In Comune i dati circa le percentuali di lavoratori da remoto non sono al momento disponibili: c’è chi è rientrato, chi continua in smart working, e chi sin dall’inizio, lavorando in alcuni comparti, di fatto non ha mai lasciato l’ufficio. In molti casi dipende anche dall’organizzazione dell’area e dalla tipologia del servizio. Va sottolineato che entrati in contatto con un dipendente in smart, il servizio è stato veloce e segnato da disponibilità e gentilezza.

