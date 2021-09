Arezzo, questionario Prada ai lavoratori su vaccino: per il sindacato è legittimo ma non obbligatorio compilarlo

03 settembre 2021 a

Lavoro e vaccinazione, è legittimo secondo il sindacato il questionario presentato da Prada ai dipendenti per conoscere la loro posizione rispetto al percorso di immunizzazione. Un comunicato di Filctem Cgil arriva oggi, 3 settembre, giorno entro il quale l'azienda della moda ha chiesto ai lavoratori di rispondere al quesito.

"A seguito di confronto con la direzione aziendale del gruppo Prada, vogliamo precisare a tutti i lavoratori che la diffusione del questionario da parte dell’azienda sui temi riguardanti la vaccinazione da sars-cov2, oltre ad essere un’iniziativa volta esclusivamente alla tutela della salute collettiva, è fatta nel rispetto di tutte le normative vigenti sulla privacy ed a uso esclusivo del competente medico aziendale quale unico soggetto autorizzato sia a richiedere informazioni che a detenerne il possesso". Questo scrive la sigla sindacale di categoria nazionale e e della provincia di Arezzo.

"Per tali ragioni rassicuriamo tutti che dal punto di vista contrattuale non vi è nessun obbligo nella sua compilazione, ma riteniamo che ogni iniziativa in questa direzione debba essere valutata al fine di contribuire tutti insieme a garantire la migliore tutela e sicurezza possibile nei luoghi di lavoro".

Infine: "Unitariamente a livello nazionale stiamo continuando a sollecitare il governo affinchè ci sia un provvedimento legislativo sull’obbligo vaccinale. Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale questione da chiarire soprattutto nel caso in cui si dovessero ravvisare comportamenti diversi o distorsivi rispetto a quanto riportato sopra da parte dell’azienda. Filctem arezzo–Filctem nazionale".

A partire dal 6 settembre, Prada ha comunicato che intende consentire l'ingresso al lavoro in uffici e laboratori ai possessori di green pass o di certificati di guarigione dal Covid. Le modalità dell'accesso o meno al lavoro non sono però ancora note e su questo il sindacato non si esprime in attesa di quel giorno.



