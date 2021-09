Giostra del Saracino, Santo Spirito vince la prova generale con Elia Pineschi ed Elia Taverni

04 settembre 2021 a

Due cinque perfetti di Elia Pineschi e il quattro di Elia Taverni regalano la Prova Generale della 140esima edizione della Giostra del Saracino al Quartiere di Porta Santo Spirito.

Tre cinque su quattro nella prima serie di carriere. Parte Porta Crucifera con Niccolò Paffetti che va dritto sul massimo punteggio. Stesso punteggio per Porta Santo Spirito con Elia Pineschi. Saverio Montini, per Porta Sant’Andrea si ferma sul 4. Conclude la prima serie di carriere il cinque di Francesco Rossi per Porta del Foro.

Si riparte. E’ un quattro quello di Andrea Bennati per Porta Crucifera. Quattro anche Elia Taverni per Porta Santo Spirito. Tocca a Porta Sant’Andrea, è un cinque quello di Matteo Bruni. E di nuovo Porta del Foro, che chiude la seconda serie di carriere con il quattro di Roberto Gabelli.

Tutti e quattro i quartieri sono a quota 9, spareggi per tutti.

Porta Crucifera manda sulla lizza Niccolò Paffetti che si ferma sul due. Porta Santo Spirito: Elia Pineschi si ripete, è ancora 5. Saverio Montini per Porta Sant’Andrea e Francesco Rossi per Porta del Foro colpiscono il quattro, ma non basta. Porta Santo Spirito riceve dal sindaco il piatto d’argento trofeo della Prova con la dedica allo storico regista della Giostra Ettore Tattanelli..

