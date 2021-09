Arezzo, vigilia di Giostra con 1.800 persone alle cene propiziatorie nei quartieri: le regole e i menù

Sara Polvani 04 settembre 2021 a

In 1.800 a cena nei quartieri per propiziare la vittoria dei propri colori. E’ la vigilia della Giostra e mai come stasera i sostenitori, dopo le pene della pandemia, si torna in presenza. La giornata inizia alle 11.30 con la Bollatura dei cavalli e l’investitura dei giostratori in piazza San Francesco. Poi, a sera, i banchetti. Domani la 140esima Giostra dedicata a Dante Alighieri.

PORTA CRUCIFERA

“La cena si svolgerà come sempre nella nostra piazzetta, lo slargo in via Colcitrone”, spiega il rettore di Porta Crucifera Andrea Fazzuoli, “siamo in 500, menù tradizionale: arrosti e antipasti, quest’anno non ci saranno le lasagne ma i pici sempre con il ragù delle nostre donne. Green pass obbligatorio, ingressi contingentati, ma la cena è solo su prenotazione. Con noi una delegazione dell’Arezzo calcio femminile e avremo ospite il sindaco Alessandro Ghinelli, quest’anno tocca a noi, e il presidente del Consiglio comunale Luca Stella”.

PORTA SANTO SPIRITO

“La nostra cena propiziatoria si svolge in via Niccolò Aretino”, spiega il rettore di Porta Santo Spirito Ezio Gori, “a giovedì eravamo attorno a 400 prenotati ma all’ultimo momento si aggiungeranno di sicuro altre persone. Il menù è classico: antipasto toscano, lasagna e bistecca di vitella alla griglia con contorno. E’ una cena che viene dopo due anni di assenza e si rivivrà con emozione particolare. Purtroppo non seguirà la serata musicale e mi dispiace per i giovani. Ci sarà l’opportunità di andare a letto prima per essere più riposati e affrontare meglio la domenica con la speranza di fare un po’ tardi perché significherebbe che abbiamo portato a Santo Spirito la nostra 38esima lancia d’oro. L’orario indicato per la cena è le 20.30. Le norme: distanziamento e green pass. Noi facciamo un controllo preventivo, la security chiederà il green pass e si muoverà per fare un servizio d’ordine e di controllo. L’ingresso è dai giardinetti del Porcinai”.

PORTA SANT’ANDREA

“Siamo 600 persone poco più, in tavoli distanziati da sei”, spiega il rettore di Porta Sant’Andrea Maurizio Carboni, “Chi serve avrà la mascherina ed è obbligatorio il green pass. La cena va dalle 21 in piazza San Giusto, fino alla conclusione restano le transenne. Ci sarà ospite una rappresentanza del Rione Rosso di Faenza con cui siamo gemellati. Dopo due anni rispolveriamo l’amore per la Giostra e cerchiamo di dare la carica ai nostri giostratori che affronteranno il Buratto”. Menù, antipasto toscano con panzanella, ravioli al ragù o burro e salvia, grigliata con fagioli, cantucci e vinsanto. Revocata dal Comune l’ordinanza che vietava il posizionamento dei tavoli esterni dei locali.

PORTA DEL FORO

“La cena si svolgerà in via San Lorentino”, spiega il rettore di Porta del Foro Roberto Felici, “Saremo circa 300 persone, con distanziamento, nel rispetto di tutte le norme anticovid. È obbligatorio il green pass. L’area è completamente preclusa a chi non avrà prenotato. L’attesa è spasmodica. Sono molto soddisfatto di come si sono comportati i soci quartieristi in questi dieci giorni. Hanno dimostrato molta maturità e li ringrazio a prescindere: il popolo della Giostra ha capito il momento e ha rispettato tutte le norme che doveva rispettare”.

Attesa di Giostra. Si degusta la sfida. Si assapora la magia del Saracino, si sorseggia la voglia di vittoria.

Domani a scendere per primi sulla lizza, secondo l’ordine di estrazione delle carriere, saranno i giostratori titolari di Porta Crucifera, Adalberto Rauco e Lorenzo Vanneschi. Seguirà Porta Santo Spirito con Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci. Terzo quartiere a sfidare il Buratto è Porta Sant’Andrea, con Tommaso Marmorini ed Enrico Vedovini. Poi Porta del Foro con Gabriele Innocenti e Davide Parsi. In alto i calici per la Giostra ritrovata.



