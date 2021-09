Arezzo, pugni in faccia a minorenne disabile alle scale mobili: la polizia sulle tracce di due bulli

05 settembre 2021 a

Un giovanissimo disabile, non vedente, è stato aggredito da due bulli alle scale mobili del parcheggio Pietri. E’ successo giovedì sera e sul grave episodio indaga la squadra mobile della questura. In corso di identificazione gli autori del pestaggio, che ha provocato ecchimosi al volto al ragazzo. Tutti fra i sedici e i diciassette anni i giovani aretini coinvolti. Ignoti ancora i motivi dello scontro e in via di accertamento l’esatta dinamica. Prima dell’aggressione ci sarebbe stato un antefatto, un bisticcio tra due gruppi. Successivamente il minorenne è stato preso di mira e fatto bersaglio di una specie di spedizione punitiva. Si parla di colpi a mani nude: pugni al volto. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato per ricevere le medicazioni. L’episodio di bullismo arriva dopo la notizia, dei giorni scorsi, che cinque componenti di una baby gang che agiva in città sono indagati per associazione a delinquere.

