Arezzo, morto uomo di 73 anni caduto da albero alto sei metri nell'azienda agricola a Castiglion Fiorentino

Tragedia a Castiglion Fiorentino. Un uomo di 73 anni è morto dopo la caduta da un albero. E' successo in una azienda agricola lungo la strada regionale 71. L'uomo stava operando sulla pianta ad una altezza di sei metri. Erano da poco passate le dieci di oggi, martedì 8 settembre 2021. Violento l'impatto al suolo. Sul posto sono arrivate automedica e ambulanza e i soccorritori hanno praticato tutte le operazioni per rianimare il paziente. Era incosciente, in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo vane tutte le manovre dei sanitari. L'uomo è deceduto. I carabinieri e la polizia municipale hanno segnalato l'accaduto agli operatori del Pisl, servizio Asl preposto alla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro per i necessari approfondimenti sulla dinamica e sul ruolo dell'uomo nei pressi dell'azienda.

