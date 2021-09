Subbiano, rissa tra giovanissimi alla Festa dell'Uva: cinque denunciati

13 settembre 2021 a

Rissa alla sagra tra giovanissimi e i carabinieri denunciano cinque persone. E’ successo domenica sera alla “Festa dell’Uva” che si è svolta in questi giorni a Subbiano. Sono stati i residenti della zona, impauriti dalla situazione, ad avvertire subito i carabinieri che giungevano sul posto con tre pattuglie. Era infatti in atto una una rissa tra una ventina di giovani, tra minorenni e maggiorenni, i quali si fronteggiavano presumibilmente per futili motivi e nel corso della quale un ventenne riportava lesioni fortunatamente non gravi. I carabinieri, nell’immediatezza, riuscivano a fermare due giovani del luogo che si stano fronteggiando, uno dei quali è stato trovato sucessivamente in possesso di un coltello di genere proibito, subito sequestrato. Gli accertamenti dei carabinieri e le testimonianze rese da chi ha assistito all’episodio hanno permesso, al momento, di identificare altri 3 ragazzi, uno dei quali aveva riportato lesioni allo zigomo a seguito di un pugno sferrato al volto.

Ma le indagini non si fermano e proseguono anche con la visione delle immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero consentire di individuare ed identificare ulteriori responsabili.

I cinque ragazzi, tutti italiani tranne un cittadino extracomunitario e tre dei quali minorenni, sono stati tutti denunciati in stato di libertà per il reato di rissa, e quello trovato in possesso di un coltello, anche per “porto abusivo di arma ed oggetti atti ad offendere”.

