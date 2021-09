Arezzo, morta ragazza di 27 anni di Subbiano nell'auto fuori strada a Pieve al Toppo

16 settembre 2021 a

Una giovane donna di 27 anni è morta questa mattina, giovedì 16 settembre, in un incidente stradale a Pieve al Toppo, Alla guida di un'auto ha perso il controllo per cause da accertare ed è finita fuori dalla carreggiata contro alberi e vegetazione.

La 27enne, di Subbiano ma domiciliata a Foiano della Chiana, D.C. le iniziali del nome, con una Fiat Punto procedeva jn direzione di Arezzo lungo la E78 nel tratto tra Pieve al Toppo e Ripa di Olmo all'altezza dell'Equestrian center. Erano le 6.15 quando si è verificato lo schianto.

Sul posto sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza di Arezzo con ambulanza e automedica che hanno eseguito tutte le manovre di rianimazione ma giovane è deceduta. La strada è stata chiusa. Sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia stradale. Dai rilievi non emergerebbe il coinvolgimento di altri mezzi nella dinamica. L'utilitaria è uscita di strada sulla destra prima del restringimento della superstrada da quattro a due corsie.

