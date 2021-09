Fiori d'arancio nella Lega: si sposa Marco Casucci vice presidente del consiglio regionale della Toscana

17 settembre 2021 a

Domani, sabato 18 settembre 2021 alle 16, si sposa il vice presidente del consiglio regionale, Marco Casucci. La cerimonia si terrà nel Duomo di Cortona. Il leghista Casucci prenderà in moglie Donatella Galeotti.

Il rito religioso sarà celebrato da monsignor don Italo Castellani, già vescovo di Lucca, e dal parroco don Giovanni Angelo Ferrari. Al rito religioso seguirà un ricevimento presso il Falconiere.

Casucci è un cortonese doc, ha iniziato la sua attività politica verso la fine degli anni novanta attraverso l’associazionismo ed il lavoro come operatore culturale nel settore dell’agricoltura e del turismo. Ha acquisito tali competenze attraverso la sua collaborazione presso l’azienda agricola ed agrituristica di famiglia.

Dal 2013, ha assunto il ruolo di commissario provinciale della Lega Nord di Arezzo fino alla candidatura, come capolista per la circoscrizione di Arezzo, alle elezioni per il consiglio Regionale 2015.

E' risultato eletto con 3.574 preferenze. E' stato componente della Prima Commissione e Consigliere segretario Ufficio di Presidenza. Il 19 ottobre 2020, nella seduta di insediamento dell' XI Legislatura, è stato eletto vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana.

