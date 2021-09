Arezzo, Te Deum in Pieve e cena della vittoria all'Equestrian: Porta Crucifera ha fissato le date per celebrare la lancia d'oro

Sara Polvani 18 settembre 2021 a

“Excelsior crux, major gloria”. Con il proprio motto Porta Crucifera ricorda il trionfo nella 140esima edizione della Giostra del Saracino dello scorso 5 settembre, quando la Piazza si è tinta dei colori rossoverde. Un sogno realizzato per il rettore Andrea Fazzuoli e una emozione unica per tutto il Quartiere di Colcitrone per una Giostra che si è tornati a correre dopo quasi due anni di assenza. È stata adesso decisa la data della Cena della vittoria e quella del Te Deum.

“La Cena della vittoria si terrà il 16 ottobre, il Te Deum ci sarà il 9 ottobre alla Pieve”, spiega il rettore Fazzuoli, “La Cena sarà all’Equestrian Centre di San Zeno, al chiuso, per ospitare circa 500-600 persone secondo le norme anticovid, ma potendo si può arrivare fino a 700”. “La Cena sarà su prenotazione obbligatoria”, prosegue Fazzuoli, “Saranno invitate le varie autorità. Ci saranno i festeggiamenti e delle sorprese che stiamo definendo. Vedrà la premiazione ai giostratori e a delle persone che si sono contraddistinte all’interno del Quartiere”.

In una Giostra ricca di emozioni, con un quattro, una lancia spezzata ed un tre di sicurezza i giostratori titolari Adalberto Rauco e Lorenzo Vanneschi hanno conquistato la 38esima Lancia d’Oro per Porta Crucifera, quella dedicata a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni della morte, che è tornata così a Palazzo Alberti. Colcitrone è tornato in testa all’Albo d’Oro mantenendone il primato che deteneva dal 1986 e che finora aveva condiviso con altri due quartieri. L’ultima vittoria era del giugno 2015. Come vuole la tradizione si sono aperti i festeggiamenti che culmineranno nella Cena della vittoria preceduta, il 9 ottobre alle ore 17, dal Te Deum alla Pieve di Santa Maria.

Quando il Quartiere vince la Giostra, dopo la giusta euforia della domenica si fanno infatti i preparativi per il Te Deum di ringraziamento, che si tiene dopo qualche settimana. L’intero Quartiere è in festa e sfila per le vie della città esibendo tutte le lance d’oro vinte, fino alla chiesa di Santa Maria della Pieve dove viene celebrato il Te Deum Solenne in una splendida cornice ricca di suggestioni e colori. Infine la Cena della vittoria, dove vengono premiati i cavalieri che hanno portato la Lancia d’Oro e, naturalmente, l’ambito trofeo ha un posto privilegiato nella tavola imbandita.

C’è grande attesa quindi da parte di tutto il popolo rossoverde per questi due importanti appuntamenti che sono in programma i prossimi sabato 9 e 16 ottobre. Intanto, sabato 11 settembre, è stato aggiornato l’Albo d’Oro della Giostra del Saracino presente al percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo comunale), dipinto a mano dall’artista Claudio Milesi, alla presenza dei giostratori e di una piccola rappresentanza del Quartiere vincitore accompagnata dallo stesso rettore.



