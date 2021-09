Arezzo, il fosso non pulito alla Marchionna, cartelli dei cittadini arrabbiati: il Consorzio di bonifica spiega

Luca Serafini 18 settembre 2021 a

“Pulite quel fosso, è indecente e pericoloso. Noi residenti paghiamo le tasse ma il servizio non c’è. E’ una questione di decoro e di sicurezza, perché quando ci sono piogge abbondanti noi qui alla Marchionna non siamo affatto tranquilli”.

Malumori e cartelli nel quartiere residenziale, dove pullulano case, villette, lottizzazioni e gli allagamenti di garage in occasione di nubifragi, conseguenza di fenomeni di riflusso delle acque, capitano eccome.

Lo scontento riguarda appunto un corso d’acqua limitrofo alle case che è vistosamente sporco, non curato, pieno di erbacce. E quando il cielo si gonfia di nubi i cattivi pensieri si affollano nella mente dei cittadini.

Sono espliciti e pieni di rabbia i cartelli apposti qua e là alla Marchionna da cittadini molto arrabbiati: “Perché dobbiamo ancora pagare la retta al consorzio di bonifica se questo è il risultato?”, domandano.

E poi si legge: “Abbiamo fatto anche una raccolta di firme per farlo pulire. Ci stanno prendendo in giro (scritto, però, in altri termini ndr)”.

A sentire responsabili e tecnici del Consorzio di bonifica alto Valdarno, l’attenzione su quel fosso che sfocia nel Bicchieraia invece c’è, si tratta solo di aspettare qualche settimana e si vedranno gli operai in azione.

“Quel corso d’acqua alla Marchionna relativo alla lottizzazione, fino alla fine di luglio non era nel reticolo di gestione affidato dalla Regione Toscana come competenza al consorzio”, spiega l’ingegnere del consorzio, Serena Ciofini.

“Prima era di pertinenza del Comune, poi la Regione lo ha passato al consorzio che provvederà senz’altro alla sua manutenzione ordinaria”.

Il problema sono i tempi. “Il Consorzio, è chiaro, non opera a richiesta ma in base al criterio della programmazione rispetto al budget disponibile. Ora, la cura di questo fosso è stara affidata quando l’attività di quest’anno era già programmata. Si tratta di trovare delle economie sul piano in corso per poter svolgere anche questo lavoro. Quindi, da parte del Consorzio l’attenzione c’è e i lavori ci saranno appena possibile. Il fatto che il fosso è entrato nel reticolo di gestione rappresenta comunque una svolta rispetto a prima e il Consorzio farà la sua parte come avviene nel resto del territorio”.

Secondo i tecnici del Consorzio la situazione specifica di quel corso d’acqua non sarebbe, dal punto di vista idraulico, particolarmente rischiosa. Più un problema di decoro per la vegetazione rigogliosa, cresciuta in modo incontrollato. I residenti della zona tuttavia così tranquilli non lo sono e le loro problematiche, con richieste di miglioramenti, le hanno esposte tempo fa all’amministrazione comunale.

