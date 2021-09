Arezzo, la storia di Giulia 27 anni postina pendolare: "Mi alzo alle 5, ma lavorare non mi spaventa"

Francesca Muzzi 20 settembre 2021 a

La sveglia di Giulia Lambardi suona presto. Alle cinque ogni mattina. Dal lunedì al venerdì. Un caffè veloce e via in stazione, a Campo di Marte, a Firenze, per prendere il treno delle 5.36 per Arezzo. Arrivo previsto ore 6.50. Giulia, fiorentina, lavora per Poste italiane e fa la postina ad Arezzo. Ha 27 anni e da quest’anno è entrata full time dopo un periodo di contratti a termine. La sua storia in Poste comincia nel 2016 “subito dopo la scuola, l’istituto tecnico, ho fatto diversi lavori - racconta Giulia - Dal porta a porta alla baby sitter. Poi mentre lavoravo in un bar inserii la domanda sul sito ‘lavora con noi’ di Poste italiane e nel febbraio 2017 venni convocata per il colloquio e la prova del motomezzo. E’ andata bene, perché a marzo 2017 ero già nel Cdp Gavinana dove sono rimasta, con il susseguirsi di vari rinnovi, fino a febbraio 2019”. “Più facevo la porta lettere e più mi piaceva, alla fine quest’anno il giorno tanto atteso è arrivato: sono entrata full time ad Arezzo”. E così Giulia con la sua pettorina gialla fosforescente e il suo motorino, ogni mattina, è diventata un punto di riferimento per quanti la incontrano. “La mia zona è quella vicino al centro. Non proprio centro storico, ma quasi - racconta - Ormai si è creato un rapporto bellissimo con le persone alle quali porto la posta”, che a volte sono anche notizie. “Per esempio quando consegno le cartoline sono sempre ben accette. La cartolina continua ad avere un fascino del tutto particolare e chi la riceve, vedo che è contento”. Così come quando arrivano i pacchi. “Le persone mi dicono ‘meno male che era tanto che lo aspettavo’. E magari insieme scambiamo qualche chiacchiera”. Non è facile per una ragazza di 27 anni ogni mattina prendere il treno alle 5.30 e rincasare a pomeriggio inoltrato. Ma Giulia ci guarda stupita e risponde: “Ma io sono felice così. In effetti qualcuno mi dice come faccio tutti i giorni a fare avanti e indietro, ma non mi pesa”. E pensare che proprio in questi mesi c’è stata una grande crisi nel reperire mano d’opera tra i giovani. “Ho letto anche io - risponde - e a volte mi meraviglio che qualcuno possa rifiutare un lavoro. Io penso che qualsiasi lavoro sia importante e sia alla base per vivere una vita indipendente. Certo, tutti i lavori richiedono sacrifici, però secondo me ne vale sempre la pena. Per questo mi piacerebbe dire ai ragazzi: ‘mai farsi spaventare dal lavoro’”. Ad Arezzo, oltre ai suoi “clienti” postali ha trovato anche colleghi che Giulia definisce “collaborativi che mi hanno fatto sentire bene. Tanto che una di loro, ogni pomeriggio mi accompagna con la macchina alla stazione per prendere il treno proprio sul filo e per fare in modo di non aspettare quello successivo”. E nel tempo libero Giulia è un’appassionata di animali soprattutto cani e cavalli. Con il suo giubbotto giallo ha imparato a conoscere la vie di Arezzo “anche se all’inizio non è stato semplice, ma tutto si impara”. Adesso c’è chi l’aspetta anche fuori casa in attesa della posta e per scambiare due parole. “Mi piace questo lavoro, il contatto con la gente. Forza ragazzi, perché esiste sempre la possibilità di raggiungere i propri scopi, con l’ impegno, la dedizione e la buona volontà”.

