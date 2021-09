Arezzo, cade dalla bicicletta nel sentiero a Pomaio: 47enne trasportato alle Scotte in elicottero

25 settembre 2021 a

a

a

Cade rovinosamente dalla bicicletta mentre percorre un sentiero e rimane seriamente ferito. E' successo questa mattina, sabato 25 settembre, ad Arezzo in località Pomaio. Erano le 10.20 circa quando il biker, un uomo di 47 anni, ha perso il controllo della bici ed è finito a terra. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico e vari traumi agli arti inferiori. Sul posto, nella zona collinare a pochi chilometri dalla città, sono intervenute l'ambulanza blsd, l'automedica, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Si è levato in volo anche l'elicottero Pegaso 1. Il ciclista ferito è stato trasportato in codice rosso all Scotte di Siena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.