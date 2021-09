Muore a 41 anni nello schianto in moto, ferita la donna che viaggiava con lui. La tragedia a Foiano

25 settembre 2021 a

Un uomo di 41 anni di Arezzo è morto in un incidente stradale questa mattina, sabato 25 settembre, a Foiano della Chiana in località Renzino. Il 41enne era in sella ad una moto con una donna. Per cause da stabilire, la moto si è scontrata frontalmente con una macchina lungo la 327. Nell'impatto, avvenuto poco dopo le 11, il conducente della moto e la trasportata, 40 anni, sono finiti rovinosamente a terra. L'uomo ha riportato lesioni irreversibili ed è deceduto sul posto. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo alle Scotte di Siena per traumi e lesioni. A Renzino sono intervenute automedica, ambulaza infermierizzata, vigili del fuoco e polizia municipale di Foiano della Chiana.

