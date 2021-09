Arezzo, morto con la moto a 41 anni: chi è la vittima del tragico scontro a Foiano della Chiana

25 settembre 2021 a

Schianto in moto a Foiano della Chiana, la vittima dell'incidente si chiamava Giacomo Parati, 41 anni, di Arezzo. Ha perso la vita nella collisione tra la moto Ktm di grossa cilindrata che stava conducendo in via di Arezzo, località Renzino, e una Fiat Panda che procedeva nella opposta direzione.

Parati è deceduto poco dopo lo scontro, avvenuto quando erano passate da poco le 11. Ferita la donna di 40 anni che viaggiava con lui: è stata trasportata alle Scotte di Siena in codice giallo. Illeso il conducente della Panda, un uomo del 1963 di Foiano. L'impatto tra la moto e la macchina è avvenuto nei pressi della chiesetta che costeggia la trafficata strada.

La moto era diretta verso Foiano. La Polizia municipale ha svolto i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell'incidente. Vani i tentativi di soccorso dell'uomo.

Parati era molto conosciuto ad Arezzo anche per aver fondato la squadra Arieti Rugby nella quale ha militato come giocatore.

