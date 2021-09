Castiglion Fiorentino, Matteo Salvini riempie corso Italia e infiamma la sfida

26 settembre 2021 a

a

a

Folla per Matteo Salvini ieri a Castiglion Fiorentino nel quadro del tour elettorale del leader della Lega a sostegno di Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive del 3 e 4 ottobre. La tappa castiglionese del capitano è durata una mezz'ora e si è esaurita nell'applaudito intervento sui temi della campagna elettorale, della politica nazionale, della bellezza e delle difficoltà del territorio. Ci voleva Salvini, per rivedere Corso Italia gremito di gente, come avveniva una volta la mattina del mercato o come succedeva, ai tempi dei comizi di qualche decennio fa, quando i comunisti parlavano fuori porta e il Giommo portava i democristiani a metà Corso, e parlava ai suoi proprio dalle scalette della palestra. Constatato il ritardo sull'orario previsto delle 11, il Commissario provinciale della Lega, Matteo Grassi, dopo aver presentato lo stato maggiore del centrodestra provinciale, ha introdotto il candidato Matteo Marrocchesi Marzi, il cui intervento è stato preceduto da quello del sindaco Mario Agnelli.

Arezzo, la piscina non chiede il green pass: multata. Ora rischia la chiusura e che le venga tolta la gestione

Marrocchesi Marzi ha sottolineato il suo legame con questa terra, attaccando la sinistra che l'ha amministrata per decenni e accusando il suo principale avversario di essere avulso dal territorio, calato dall'alto per giochi politici. Frequenti applausi per Marrocchiesi Marzi ma un battimani più intenso ha annunciato l'arrivo di Matteo Salvini, che ha suscitato l'entusiasmo della piazza. Il leader della Lega ha attaccato il Pd e la sua politica, facendo riferimento a temi nazionali come le tasse e la patrimoniale, lo ius soli, il Ddl Zan, il suo prossimo processo a Palermo (testimoni a carico – ha detto – anche Richard Gere e il Sindaco di Barcelona) ma battendo spesso anche sulla vicenda Mps, accusando il Pd di aver distrutto la banca più antica del mondo. Ha avuto parole di apprezzamento per il sindaco Agnelli e ha detto che tornerà a Castiglioni non in campagna elettorale, andrà a cena e dormirà nel palazzo antistante il palco del suo comizio, che non gli è sembrato abitato da “compagni”.

Aretini distratti, si dimenticano di pagare il parcometro. Il comandante Poponcini: "Multe come prima del Covid"

Ha detto ai castiglionesi che, se alle Regionali il centrodestra aveva vinto per mille voti, questa volta la differenza dovrà essere almeno di duemila, al che il sindaco Agnelli è intervenuto affermando puntualmente che in questo Comune “non si scende nemmeno da letto con il piede sinistro”. Il comizio si è concluso verso le 12 con le foto dell'abbraccio tra Matteo Salvini, il candidato e il sindaco. Mario Agnelli, dopo la manifestazione ha dichiarato la sua ”soddisfazione per la presenza a Castiglioni di Matteo Salvini e per la partecipazione dei rappresentanti di tutta la coalizione, che ha reso questo evento davvero un supporto di tutto il centrodestra a Tommaso Marrocchesi Marzi”.

Arezzo, invasione di cinghiali. La Coldiretti: "Sono praticamente fuori controllo e le aziende chiedono i danni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.