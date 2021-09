La Polizia municipale mette in campo reparto anti degrado con quattro agenti e sei motociclisti

Alessandro Bindi 26 settembre 2021 a

La Polizia Municipale di Arezzo ancora più incisiva nell’attività di controllo del territorio. Dal 4 ottobre in strada scenderà anche il reparto antidegrado. Sono dieci gli agenti che andranno a costituire il nucleo del quale fanno parte anche i motociclisti. Con la determina organizzativa numero 257, il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini ha disposto la costituzione del nuovo reparto che sarà assegnato sia ai servizi per il contrasto al degrado urbano, sia all’attività che ha come finalità il controllo del codice della strada con particolare attenzione all’autotrasporto ed alla rilevazione degli incidenti stradali. In pratica il Reparto motociclisti e antidegrado pattuglierà per prevenire le situazioni che sfociano in degrado sia in città, che nei quartieri e nelle periferie. Particolare attenzione sarà riservata alla movida ma oltre che alle verifiche sull’autotrasporto per garantire la sicurezza nel trasporto per esempio di merce alimentare. Sono comunque molteplici i campi di azione e vasta la mappa operativa che abbraccerà il centro storico, le piazze cittadine da piazza Guido Monaco, a piazza Sant’Agostino, a Piazza della Badia, piazza San Francesco e Piazza Grande per poi allargarsi fino a piazza Zucchi senza tralasciare nessun quartiere da Saione, a Tortaia, dal Giotto alla Meridiana. Un servizio che fin da subito si muoverà nelle frazioni: prime fra tutte Indicatore e Pratantico da dove sono arrivate ripetute segnalazioni da parte dei residenti che lamentano l’eccesso di velocità che sta mettendo in pericolo la sicurezza stradale. Tra le arterie già nel mirino dei controlli ci sarà la statale 71 dove si stanno verificando costanti incidenti. E’ il comandante Aldo Poponcini a sintetizzare le motivazioni che hanno spinto a costituire il reparto in un momento tra l’altro particolarmente impegnativo per gli agenti che da quasi due anni hanno aggiunto alla loro attività tradizionale anche le nuove incombenze legate al contrasto del Covid tra cui rientrano ad esempio i controlli delle quarantene. “Il nucleo” spiega Poponcini, “è composto da dieci persone. Sei agenti per il servizio motociclistico e quattro per quello antidegrado”.

Il reparto potrà contare anche sul “furgone antidegrado” equipaggiato proprio per svolgere l’attività di controllo del territorio. "Tra gli strumenti a disposizione ci sarà anche il drone che sarà utilizzato dal personale dotato della patente necessaria”. Fra una settimana quindi la Polizia Municipale si presenterà ancora più incisiva per fronteggiare ed evadere rapidamente le segnalazioni d’intervento che provengono dalla cittadinanza al centralino del comando di via Setteponti.

Una riorganizzazione utile ad incrementare nel territorio la presenza dei vigili, aumentando la percezione del legame di fiducia e collaborazione tra forze dell’ordine e i cittadini.

Quella degli agenti è un’attività quotidiana ed intensa che spazia su più fronti. “Con il suono della campanella scolastica è ripresa anche l’attività di prevenzione” ricorda il comandante Poponcini “agli ingressi degli istituti scolastici anche mirata a evitare assembramenti e regolare la viabilità”.

