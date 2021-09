Arezzo, tromba d'aria a Bibbiena: danni, paura, tetto caduto. Il sindaco: "State in casa"

26 settembre 2021 a

Tromba d'aria in provincia di Arezzo, La zona più colpita sembra essere quella di Bibbiena dove la furia del vento e della pioggia ha provocato danni e paura. I carabinieri riferiscono, al momento, di numerosi interventi nel territorio ma non sono segnalate persone ferite. In particolare avrebbe ceduto il tetto di un bar. Notizie ancora frammentarie.

In un post su facebook il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha raccomandato i cittadini di non uscire.

La situazione è precipitata nel tardo pomeriggio quando il cielo è diventato scuro. Poi la tromba d'aria.

Questo il messaggio postato dal sindaco: "A seguito di una tromba d'aria si prega di stare in casa per la propria incolumità! Stiamo operando per riscontrare i danni e mettere in sicurezza! Vi chiediamo collaborazione! Grazie".

Si registrano problemi anche in altre zone del territorio della provincia di Arezzo.

