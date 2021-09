Arezzo, il Calcit ripulisce da sé il centro oncologico e solleva dubbi su servizi sanitari aretini e dirigenza Asl

Alessandro Bindi 27 settembre 2021 a

a

a

I volontari del Calcit puliscono l’area esterna al centro oncologico. Tirati a lucido i giardinetti e il gazebo con funzione di sala d’attesa. A rimboccarsi le maniche è stato il presidente Giancarlo Sassoli in persona assieme al vicepresidente Siro Piantini e agli amici del Calcit Giovannino e Mirela. La squadra di giardinieri e spazzini ha restituito, sabato mattina, il decoro ad uno spazio trascurato dove evidenti erano le tracce della sporcizia e dell'incuria. "Avevamo segnalato" commenta il presidente Giancarlo Sassoli "la necessità di ripulire l'area antistante la palazzina del centro oncologico e sabato siamo intervenuti direttamente”.

L'intervento fai da te con il quale è stata ripulita l'area restituendo un nuovo look è già stato apprezzato da chi frequenta il centro oncologico per le visite ed ha notato il restyling. Già lo scorso anno il Calcit era intervenuto realizzando la tensostruttura per evitare che i pazienti e i loro accompagnatori si bagnassero e dovessero attendere all'area aperta i propri cari. "Il Calcit ce la mette tutta per prestare cura anche ai particolari e per rendere gli ambienti maggiormente accoglienti a chi sta vivendo un periodo difficile della propria esistenza”. Intanto Sassoli accende i riflettori intorno ai temi della sanità pubblica che necessitano di rapide soluzioni. “Serve unità d’intenti” commenta il presidente Sassoli “tra le istituzioni, i cittadini e gli operatori della sanità. C’è ancora da contrastare il Covid-19 ed allo stesso tempo occorre occuparsi del ripristino in modo definitivo di alcuni reparti tra cui l’ematologia, la medicina, e la neurologia solo per fare alcuni esempio. Resta da sostituire i direttori prossimi al pensionamento e terminare i lavori in corso per il laboratorio di analisi, la sala angiografica, il blocco operatorio, la rianimazione, l’oncologia, la viabilità e la sosta nell’anello interno. Tra le priorità c’è quella di avviare con urgenza i servizi Hospice e Modica”. “Sentire notizie di contenimento delle spese attraverso il blocco delle assunzioni, possibili riduzioni dei servizi" aggiunge Sassoli "e paventare ipotesi di commissariamento creano preoccupazione ed incertezza tra i cittadini ed operatori della sanità pubblica. Urgente è anche definire la posizione della direzione generale prossima alla scadenza (a marzo il termine naturale dell’incarico al dg Antonio D’Urso e le successive determinazioni della Regione ndr.); c’è necessità di continuità, chiarezza , riferimenti certi e presenza assidua nel territorio aretino per affrontare insieme a tutta la struttura sanitaria un periodo veramente impegnativo”. Il Calcit non abbassa la guardia in tema di sanità rinnovando quotidianamente la sua missione.

E ripulita l'area esterna del centro oncologico si prepara la prossima edizione del Mercatino in programma per il 17 ottobre in piazza San Jacopo che sarà preceduta, il 9 ottobre, dalla donazione di un ecografo per l’ambulatorio della chirurgia senologica”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.