Arezzo, martedì a Santa Firmina l'ultimo saluto a Giacomo Parati morto con la moto

Ultimo saluto a Giacomo Parati. Domani, martedì 28 settembre, sarà celebrato il funerale del 41enne di Arezzo morto nell'incidente stradale di sabato scorso a Renzino di Foiano. La cerimonia si terrà al Circolo Sportivo di Santa Firmina a partire dalle 14.30. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Parati viveva con i genitori a Gaville. Ad annunciare l'addio a Giacomo sono la mamma, il babbo, la sorella, il cognato, i nipoti, Chiara, la nonna gli zii ed i parenti. La salma si trova esposta alle cappelle dal San Donato.

Il magistrato, la dottoressa Julia Maggiore, ha restituito la salma ai cari dopo l'esame esterno del corpo per completare gli accertamenti svolti dalla polizia municipale di Foiano sabato 25 settembre. Parati, tecnico informatico di Aruba, ex giocatore degli Arieti Rugby Arezzo, era in sella alla sua moto Ktm che si è scontrata con una Fiat Panda. Per il 41enne non c'è stato scampo nell'urto con la facciata della chiesetta accanto alla strada. La donna che viaggiava con lui, 40 anni, ha riportato ferite ed è stata trasportata in ospedale.

