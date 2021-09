Trovato morto a 40 anni nell'auto fuori strada sul raccordo Bettolle - Perugia: eseguita autopsia

28 settembre 2021 a

Lo hanno trovato morto a bordo dell’auto uscita di strada lungo il raccordo autostradale Bettolle - Perugia, nella zona di San Lorenzo di Cortona, ma le circostanze esatte della tragedia non sono ancora chiare. Quaranta anni, di Torrita di Siena, Duccio Reiani era senza vita, a bordo della Ford Focus che venerdì mattina, 24 settembre, è stata notata da un automobilista di passaggio.

L’auto era fuori dalla carreggiata. Visibili sulla carrozzeria i segni dell’impatto con un albero. All’interno, il corpo del quarantenne senese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cortona per tutti gli accertamenti del caso. Non c’è stato purtroppo bisogno di soccorritori, solo la constatazione della morte dell’uomo.

I militari dell’Arma hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto e hanno esaminato la macchina, recuperata nel fosso, poco prima dell’uscita di Cortona. Il magistrato di turno, la dottoressa Julia Maggiore, sostituto procuratore di Arezzo, ha disposto l’autopsia sulla salma del quarantenne. L’esame di medicina legale è stato eseguito ieri a Siena. Obiettivo dell’accertamento è quello di definire con esattezza la causa della morte, se conseguenza diretta dell’incidente, quindi per lesioni traumatiche, oppure se Duccio Reiani ha perso il controllo del veicolo per un precedente malore. E in caso di quale natura.

Dovrà essere anche precisata l’ora nella quale si è verificato il decesso.

Non ci sarebbero testimoni diretti dell’uscita di strada della Focus. Ora, dopo l’esecuzione dell’autopsia, si attende il nulla osta della procura per l’ultimo saluto al quarantenne. La notizia della morte a soli 40 anni di Reiani ha suscitato dolore nella cittadina della Valdichiana senese dove viveva. Cordoglio e dubbi da sciogliere..

