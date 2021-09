Arezzo, slitta al 2022 la fiera Gold Italy di ottobre ma a novembre in centro summit del gioiello italiano

28 settembre 2021 a

Niente Gold Italy. Ma un evento ad Arezzo, in novembre, dedicato al gioiello. Gli stati generali del settore con Ieg e Comune in prima fila e la sede dell'incontro, per addetti ai lavori, nel centro di Arezzo.

Ad Arezzo, a metà del prossimo mese di novembre, arriva il primo “Summit del Gioiello Italiano”. Le attuali condizioni di mobilità internazionale, spiega Ieg in una nota, ancora non permettono a buyer asiatici e americani di raggiungere l’Italia e Gold/Italy (prevista dal 23 al 25 ottobre nel quartiere fieristico aretino) viene dunque rinviata al 2022 da Italian Exhibition Group, in accordo con le associazioni di categoria di riferimento e il Comune di Arezzo.

Ma tutti gli attori sono già al lavoro per rilanciare già in questo 2021 con il Summit, un nuovo evento che porterà ad Arezzo tutti i rappresentanti del Sistema Gioiello Italia. L’appuntamento rappresenterà un vero e proprio vertice del settore con la presenza dei leader del comparto della gioielleria e oreficeria nazionale per discutere sulle strategie in questa fase di rilancio.

Il primo “Summit del Gioiello Italiano” sarà organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune e le Associazioni di categoria di riferimento.

Il primo evento fieristico di nuovo in presenza con le produzioni orafe in vetrina ad Arezzo Fiere e Congressi sarà a marzo Oroarezzo e su quell'appuntamento si concentrano fin da ora gli sforzi.

