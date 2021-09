Arezzo, droga tra gli studenti alla stazione ferroviaria: otto segnalati, quattro sono minorenni

28 settembre 2021 a

Otto persone segnalate per droga nei controlli delle fiamme gialle alla stazione ferroviaria di Arezzo. La Guardia di Finanza di Arezzo, coadiuvata dalle unità cinofile antidroga di Firenze ed in collaborazione con la Questura di Arezzo, ha svolto, nell’ambito del controllo economico del territorio, dei servizi in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, presso la stazione ferroviaria aretina.

L’attività dei Finanzieri e degli agenti della Polizia Ferroviaria, grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga Ebryl e Jeremy, ha consentito di segnalare 8 soggetti, di cui 4 minorenni, al Prefetto di Arezzo, per il possesso di modiche quantità di stupefacenti (hashish e marijuana), destinate ad uso personale, in violazione alla normativa del testo unico antidroga.

Lo stupefacente era custodito sulla persona, all’interno di documenti o in appositi contenitori.

L’operazione, svolta nel più vasto ambito delle attività condotte dal Corpo per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, ha permesso di sequestrare, complessivamente, oltre 20 grammi di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l’attività, in raccordo con la locale Prefettura, è da ricondurre alle iniziative poste in essere in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, per rafforzare la sicurezza di quelle aree urbane ove è maggiormente avvertito il rischio per la collettività.

