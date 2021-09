Arezzo, parcheggi gratis vicino alle scuole senza rischio multa: ecco dove e quando

29 settembre 2021 a

Comune di Arezzo e Atam spa rilanciano il progetto di parcheggio consapevole confermando fino al 15 giugno del prossimo anno la validità delle modifiche tariffarie introdotte nel 2019.

“L’inizio di questo anno scolastico – ha sottolineato l’assessore Alessandro Casi – ha registrato un incremento del traffico privato e probabilmente il trend avrà un ulteriore ‘sussulto’ dopo il 15 ottobre e il rientro stabile in ufficio del personale dipendente della pubblica amministrazione e non solo. Riteniamo dunque opportuno reintrodurre una misura sperimentata in passato e che ha comportato un miglioramento delle condizioni di traffico in prossimità degli istituti durante gli orari di ingresso e uscita. Le auto si possono lasciare anche a breve distanza dalle classi per consentire agli studenti di fare due passi prima dell’inizio della lezione. Un modo salutare di approcciare la mattinata come abbiamo spiegato la scorsa settimana durante la presentazione dell’iniziativa ‘Muoviamoci! A piedi e in bici’, che rientra nell’ambito del programma nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Dunque: ‘parcheggio consapevole’ si pone in coerenza con le recenti scelte amministrative. Decongestionare il traffico a ridosso delle scuole è il modo migliore per evitare disagi e pericoli, soprattutto per gli alunni più piccoli”.

“Ringrazio i soggetti protagonisti di questa collaborazione – ha dichiarato Bernardo Mennini presidente di Atam – ovvero la scuola e la polizia municipale, che concretamente hanno il polso della situazione e possono 'guidarci' nella individuazione degli stalli e dei parcheggi più funzionali. È un provvedimento importante, richiesto e non banale, perché durante la gratuità non si rischia la multa”.

“Negli anni passati la misura ha dato ottimi risultati – ha aggiunto il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini – l’appello, dunque, è continuare a 'sfruttarla' evitando così l'assalto alle scuole”.

E a proposito di scuola, la conferenza stampa è stata conclusa da Antonella Bianchi dell'ufficio scolastico provinciale: “il parcheggio consapevole s’inserisce nell'ambito di AR-rivare sicuri, un disegno complessivo e di ampio respiro che coinvolge l'educazione civica e stradale, anche degli adulti”.

Il parcheggio consapevole: è la gratuità prolungata tra le 7,45 e le 8,30 e tra le 13 e le 13,45 nei parcheggi Mecenate e Baldaccio, in modo tale che l’utente che entri e successivamente esca nell’ambito di tali fasce orarie non sia tenuto al pagamento della sosta. Stesse gratuità e modalità per il parcheggio di piazza Amintore Fanfani. In quest’ultimo caso, tuttavia, le fasce orarie sono: 13 – 13,45 e 16,35 – 17,20 durante la settimana mentre il sabato 12 – 12,45.

Ci sono poi le aree di sosta nei pressi delle scuole. Per potervi parcheggiare gratuitamente occorre esporre un apposito contrassegno che viene rilasciato dagli istituti stessi. Ecco le fasce orarie: 8 – 8,30 13 – 13,30 16 – 16,30. Le aree di sosta sono il parcheggio di via Monte Cervino per i genitori degli studenti della scuola Montebianco, i parcheggi di piazza Sant’Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per i genitori degli studenti della scuola Pio Borri, il parcheggio di via Pietro Aretino per i genitori delle scuole parificate, il parcheggio di via Rismondo e i parcheggi di via Guelfa per i genitori degli studenti della scuola media IV Novembre, i parcheggi di via Signorelli e via Guadagnoli, nel tratto fra via Crispi e via Garibaldi, per i genitori degli studenti della scuola primaria Pio Borri, il parcheggio di Campo di Marte per i genitori degli studenti della scuola primaria Masaccio.

Per quanto riguarda i genitori degli studenti del liceo scientifico ci sono i parcheggi di via Marco Perennio nella fascia oraria 13 – 13,45.



