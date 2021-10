Arezzo, stangata metano da trazione: prezzo raddoppiato. Grido di Confesercenti, Federconsumatori si appella al prefetto

Alessandro Bindi 02 ottobre 2021 a

Sorpresa amara alle stazioni di rifornimento carburanti. Raddoppiato il prezzo del metano dalla sera alla mattina. Gli automobilisti si sono svegliati con un aumento del 100%.

Per il metano in una notte si è passati da 1,099 euro al kg a 2,199 euro. Il Gpl è salito fino a 0,759, circa il 10% a confronto con il primo settembre. Famiglie e imprese tremano. Il rifornimento ad auto e mezzi rischia di pesare troppo nelle tasche. Per chi ha fatto una scelta ecologica pensando anche al risparmio ecco la beffa. Il rincaro è apparso in tutte le pompe di carburante del territorio e non per colpa dei gestori degli impianti.

Di primo mattino c'è stato chi non credeva ai propri occhi. C'è stato anche chi ha creduto in un errore di erogazione o di conteggio. Ad intervenire è Confesercenti. Il presidente Mario Landini sottolinea la ricaduta negativa che i rincari avranno su aziende e famiglie traducendosi in aumento di costi per le aziende e in minor propensione al consumo per le famiglie. A rischio c'è la ripresa.

“È un amaro risveglio” commenta Landini: “Il prezzo del metano raddoppiato dalla sera alla mattina e quello del gpl in aumento considerevole. Ed è allarmante quello che accadrà con l'arrivo delle prossime bollette. Il rincaro si tradurrà in un incremento delle spese per i trasporti e aumenterà il costo della merce. I prezzi alti penalizzeranno le famiglie, e per le imprese c'è il rischio del blocco dei consumi. Insopportabili saranno per le pmi gli aumenti, fino a quattromila euro”. Un primo di ottobre salato. “Il decreto taglia-bollette” prosegue Landini “non basta ad evitare la stangata sulle piccole imprese che si troveranno a pagare fino a quattromila euro l'anno in più per la sola energia elettrica. Un aumento che rischia di avere un impatto notevole soprattutto sui bilanci delle micro e piccole attività, già alle prese con una difficile ripartenza”. Confesercenti Arezzo stima rincari preoccupanti. “Per le famiglie” puntualizza Landini “l'aumento si traduce in un aggravio di circa 350 euro l'anno.

Per le micro e piccole imprese il conto rischia di essere ben più salato: un negozio con 10 Kilowatt di potenza disponibile e un consumo energetico di circa 15 mila Kwh all'anno vedrà lievitare la bolletta di circa 1.050 euro; un bar, con un consumo medio di 30 mila Kwh annui avrà un aumento di circa 2.000 euro, mentre un ristorante con un consumo medio di circa 70mila Kwh avrà un appesantimento di circa 4.100 euro in più l'anno solo per la bolletta elettrica”. Inaccettabile. Confesercenti chiede provvedimenti urgenti per scongiurare il blocco della ripartenza post Covid.

FEDERCONSUMATORI

Protesta anche Federconsumatori dopo aver ricevuto una valanga di segnalazioni da cittadini sorpresi dall' aumento “abnorme” del costo del metano da trazione. “Il costo del metano è aumentato del 100% nell' arco di 24 ore passando da 1.09 euro al Kg di ieri a 2.2 oggi. Le segnalazioni riguardano tutta una serie di gestori siti ad Arezzo e provincia. Questo rincaro anomalo e vertiginoso non è rilevabile nel resto della Toscana”.

Federconsumatori Arezzo è intervenuta segnalando la circostanza alle Autorità preposte al controllo: Guardia di Finanza, Prefettura, Ministero dello Sviluppo Economico al fine di scongiurare eventuali fenomeni speculativi. “Aumenti così non sono giustificabili con l' aumento del costo delle materie prime a causa della transizione ecologica e non vorremmo che vi si nascondessero attività speculative”.

