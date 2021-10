Elezioni, Letta alla Camera. A Cortona il centrodestra arretra, a Castiglion Fiorentino miglior risultato di Marrocchesi Marzi

Luca Serafini 05 ottobre 2021 a

a

a

Il black out dei social (whatsapp, instagram e facebook orfani di selfie e commenti) ha reso ancora più strano il pomeriggio dello spoglio di queste elezioni “suppletive” che fin dal nome sono rimaste estranee ai più. Partecipazione ai minimi termini e voto che consegna a Enrico Letta il pass per Montecitorio. Va dunque lui, il segretario nazionale del Pd, a occupare il posto lasciato vuoto alla Camera dal dimissionario Pier Carlo Padoan. Dal canto suo Marrocchesi Marzi, competitor del centrodestra, a testa alta. In Valdichiana, nel serbatoio di Letta sono entrati 4.852 voti dagli elettori dei cinque comuni dove si votava: 49,92%. L’imprenditore senese si è fermato 69 schede sotto: 4.783 voti (37,83%). E finisce tre a due per Letta la partita sui comuni chianini: dalla sua parte va Cortona (“Vittoria fondamentale”, ha dichiarato a La7) dove l’onda lunga della conquista del comune da parte del centrodestra non è pervenuta: 2.240 consensi a Letta contro i 2.073 di Marrocchesi Marzi. Campanello d’allarme per la coalizione del sindaco Meoni.

Vittoria del centrosinistra anche a Foiano (837 a 655) e Lucignano 407 a 383). Come invece prevedibile Marrocchesi Marzi si impone a Castiglion Fiorentino (1.388 contro 1.092 di Letta, 51% miglior risultato nel Collegio), territorio dove il sindaco Mario Agnelli nel comizio finale con Matteo Salvini al fianco, sottolineava che “il sinistro qui non si usa manco per scendere dal letto”. Sotto la torre, per dire, alle urne solo il 26,6%. A Marciano affermazione del candidato del centrodestra per 8 voti: 284 a 276. Francesco Ruscelli, segretario provinciale del Pd vede nel voto una “netta inversione di tendenza rispetto a politiche, europee e regionali”. Lo spicchio di elettorato coinvolto è stretto ma il risultato “era tutt’altro che scontato e apre prospettive interessanti”.

A ingolosire il centrosinistra, una certa friabilità del consenso del centrodestra a Cortona. Da parte sua Matteo Grassi, Lega, analizza lo stesso dato parlando invece di buona tenuta del centrodestra in Valdichiana, tenuto conto “della bassa percentuale di votanti, e sappiamo che in queste condizioni il centrosinistra ne esce avvantaggiato”. Anche Bernardo Mennini, Forza Italia, parla di “elezioni anomale” condizionate dall’astensionismo e dal fatto che “il nostro valido candidato si è mosso bene ma si misurava con il segretario nazionale del Pd”.

In Fratelli d’Italia, Francesco Lucacci vede fragilità nel centrosinistra e nel Pd nello specifico, valuta positivamente la risposta in Valdichiana su Marrocchesi Marzi e il lavoro nel territorio può continuare. “Dalle comunali grandi soddisfazioni per Chiassai e Polcri, che hanno lavorato bene su Montevarchi e Anghiari, a Civitella dispiace ma abbiamo fatto ancora errori di approccio, su Sansepolcro è buono il 15 per cento della lista Chieli, ora importante in chiave ballottaggio per Innocenti”.

Torna sui municipi Ruscelli (Pd): “Là dove abbiamo governato bene, c’è un consenso importante: a Civitella, Tavarnesi apre un nuovo ciclo dopo Ginetta Menchetti. A Sansepolcro partiamo con il nostro candidato Laurenzi in vantaggio per il secondo turno”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.