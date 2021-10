Morte di Martina Rossi, confermate dalla Cassazione le condanne per i due ragazzi aretini

Sullo stesso argomento: Morte di Martina Rossi, Cassazione decide sui due giovani mentre il reato di tentato stupro sta per prescriversi

Non fu suicidio, ma un tentativo di sfuggire ad uno stupro. La quarta sezione della Corte di Cassazione ha confermato questa sera le condanne a 3 anni di reclusione per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, per tentata violenza di gruppo, in merito al processo sulla morte di Martina Rossi, la giovane genovese che nell’estate 2011, precipitò dalla camera di un albergo a Palma di Maiorca, alle Baleari in Spagna. Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Elisabetta Ceniccola, nella sua requisitoria, aveva chiesto la conferma delle condanne. «La compresenza di Vanneschi - ha detto in aula il Pg - ha determinato il rafforzamento del proposito criminale di Albertoni e ha influito negativamente sulla possibilità di difesa di Martina, che si è sentita in soggezione e impossibilitata a difendersi. Fatto che ha impedito alla ragazza di uscire dalla stanza usando la via più facile, la porta. Per questo Martina ha cercato di fuggire, mettendo a rischio la sua vita, scavalcando la balaustra del terrazzo, ma non si è gettata con intento suicida. Quando è morta non aveva i pantaloncini, che non sono stati ritrovati, come anche le ciabatte». Luca Albertoni e Alessandro Vanneschi, dopo oltre sette ore udienza e due di camera di consiglio, sono stati quindi ritenuti responsabili di aver tentato lo stupro della ventenne di Genova che all’alba del 3 agosto 2011, di ritorno da una serata in discoteca, perse la vita cadendo dal sesto piano dell’hotel ’Santa Anà a Palma di Maiorca, dove si trovava in vacanza con delle amiche. Secondo la ricostruzione la notte tra il 2 e il 3 agosto Martina salì in camera dei due giovani, perché nella sua le amiche erano in compagnia degli altri due ragazzi della comitiva di aretini, e avevano formato due coppie. All’alba Martina precipitò dal balcone della stanza 609, quella dei due giovani, per sfuggire a un tentativo di stupro. Dopo le prime indagini in Spagna, dove il caso fu archiviato come suicidio, i genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, oggi in aula, hanno lottato a lungo per far riaprire il caso. In primo grado ad Arezzo il 14 dicembre 2018 i due imputati vennero condannati a 6 anni di reclusione per tentato stupro e morte in conseguenza di altro reato (poi estinto per intervenuta prescrizione). Il 9 giugno 2020 la Corte d’appello di Firenze aveva assolto Albertoni e Vanneschi «perché il fatto non sussiste». La Suprema Corte di Cassazione lo scorso 21 gennaio ha annullato la sentenza di assoluzione disponendo un nuovo processo per i due imputati come aveva sollecitato, nel corso della requisitoria, il sostituto procuratore generale Domenico Seccia e accogliendo i ricorsi presentati dalla procura generale di Firenze e dalla parte civile. Processo d’appello bis celebrato in fretta per sfidare i tempi della prescrizione definitiva. La difesa dei due imputati ha sempre contestato la ricostruzione, attribuendo la caduta della 20enne a un suicidio o a un incidente. Oggi la Cassazione ha però confermato le condanne per entrambi.

