Arezzo, torna lo skate park grazie ai lavori sul viadotto di via don Minzoni: non perderà più i pezzi

C’era una volta lo skate park. Tornerà ad esserci, nello stesso punto sotto al viadotto di via don Minzoni. Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi, che suggella la promessa con un selfie insieme all’assessore ai giovani Federico Scapecchi. “Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria alle superfici ammalorate del viadotto stradale”, spiega Casi. “Lo scopo è quello di mettere in sicurezza l'area sottostante dopo che si sono verificati fenomeni di distacco di calcinacci.

L’intervento si occupa appunto di copriferro, pluviali, scarichi, che che risentono del trascorrere del tempo. Il cantiere aperto riguarda il tratto tra via Ferraris e la ferrovia Firenze - Roma. Al termine, nel gennaio 2022, l’area sottostante grazie al risanamento sarà sicura e praticabile, rendendo di nuovo possibile la pratica dello skateboard come negli anni passati. Per questo l’amministrazione comunale predisporrà il nuovo bando di gestione”.

Duplice valenza, quindi, per il cantiere appena aperto. Manutenzione e spazio aggregativo. Sono numerosi i giovani e i meno giovani appassionati degli sport di strada ma che ormai da tempo ad Arezzo non hanno uno spazio urbano dedicato nel quale potersi allenare e divertire. “L’intervento sulla parte sopraelevata di via don Minzoni” prosegue l’assessore Casi “prevede anche la messa in sicurezza dalla parte di via Alessandro Dal Borro in corrispondenza del mercato coperto, in tutto l’opera è finanziata per 180 mila euro e la ditta ha 120 giorni per concludere il lavoro”.

Certo, a proposito del trafficato viadotto esterno al centro di Arezzo, le condizioni del fondo stradale sono pessime ma si tratta di un altro tipo di opera e c’è da supporre che per un rifacimento complessivo si attenda la realizzazione della tanto attesa rotatoria al posto dell’incrocio di via Fiorentina che, dopo il lunghissimo stop, dovrebbe partite prossimamente.

