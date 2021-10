Morto a 64 anni Riccardo Baracchi, imprenditore vitivinicolo e titolare del Falconiere di Cortona

11 ottobre 2021 a

Tragica notizia dalla Macedonia: è morto improvvisamente Riccardo Baracchi, 64 anni, imprenditore vitivinicolo e dell'ospitalità, titolare del Falconiere.

La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, un arresto cardiaco. Baracchi era arrivato in Macedonia domenica sera con un amico per trascorrere alcuni giorni, come in passato, dedicati alla caccia nel paese dell'Est. Ancora non si hanno notizie precise sull'accaduto e tantomeno sul rientro della salma.

La moglie Silvia, a fianco del marito nelle attività ricettive e della grande cucina, è partita per la Bosnia. La coppia ha un figlio, Benedetto, e l'azienda Baracchi dà avoro a numerose persone nei vari rami operativi.

Grande commozione a Cortona, in tutta la provincia e ben oltre. La fama del Falconiere - relais che promuove l'immagine della Toscana e dell'Italia nel mondo - è diffusa ovunque per la qualità elevata del servizio. L'azienda possiede anche Bottega Baracchi e la Locanda del Molino a Mercatale. I vini e l'olio sono eccellenze del territorio.

