Arezzo, Seco eccellenza tecnologica acquisisce azienda in Germania e vara nuovi piani di assunzione

Seco, realtà di eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologica, dell’internet of things e dell’intelligenza artificiale, quotata nel segmento Mta-Star di Borsa italiana, annuncia di aver concluso un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Garz & Fricke Group, azienda con sede ad Amburgo (Germania) che sviluppa e realizza soluzioni hardware e software per l’Industrial internet of things, da Af Hmi Holding, controllata da Afinum Siebte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, gestita da Afinum, ed altri azionisti di minoranza complessivamente detentori del 100% del capitale sociale della società.

Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 180 milioni di euro ed include una componente di denaro per 165 milioni di euro, oltre ad azioni Seco di nuova emissione per 15 milioni di euro. L’acquisizione di Garz & Fricke Group rappresenta un’opportunità strategica unica per Seco nella creazione di una realtà di riferimento nel mondo dell’IoT-AI e dell’edge computing a livello europeo e globale, consentendo a Seco di diventare il più grande player europeo quotato in Borsa, e il numero tre nel settore a livello mondiale.

“L’acquisizione di Garz & Fricke Group”, ha dichiarato Massimo Mauri, Ceo di Seco, “è un momento fondamentale nel progetto di crescita di Seco. Per noi l’acquisizione di Garz & Fricke Group è un passaggio chiave che ci consente di incrementare la nostra posizione di leadership a livello europeo e globale. Non vediamo l’ora di accogliere il management team e tutte le persone di Garz & Fricke Group nella nostra organizzazione, perché anche loro siano parte integrante del nostro progetto”.

Garz & Fricke Group è una realtà caratterizzata da una forte componente tecnologica, con circa il 28% delle persone impegnate in attività di R&D, su un totale di circa 190 dipendenti a settembre 2021. Il totale delle persone che lavorano in Seco nelle sedi toscane è di 350 unità (la maggior parte ad Arezzo). L’integrazione delle capacità manageriali e del know-how dei team di Seco e Garz & Fricke Group contribuirà a creare una delle piattaforme tecnologiche e di R&D più avanzate a livello globale nel campo delle soluzioni per l’IoT-AI e l’edge computing. Seco ha elaborato un’articolata strategia di integrazione che include oltre 60 iniziative da implementare, e la cui piena entrata a regime è prevista nell’arco dei prossimi 18 mesi.

“Questa operazione”, ha dichiarato Stefan Heczko, Ceo di Garz & Fricke Group, “rappresenta una combinazione strategica ideale. Siamo entusiasti di continuare a far parte di questo nuovo percorso”. I piani di assunzione dell'azienda nei prossimi mesi vanno di pari passo con la crescita aziendale e la ricerca è a 360°. Quindi si cercano data analytics, ingegneri informatici, elettronici, e laureati in fisica per la parte business e R&D. Ma la ricerca è allargata. Ovviamente la crescita richiede professionalità anche nelle altre sedi quindi in Cina, Germania e Stati Uniti.



