Droga, quattro chili di hashish nascosti tra la vegetazione: 25enne arrestato dai carabinieri

16 ottobre 2021 a

Panetti di hashish nascosti tra la vegetazione per un peso di quattro chilogrammi. Sono stati scoperti dai carabinieri di Terranuova Bracciolini e per un ventenne di origini marocchine, che rovistava nel luogo, è scattato l’arresto. Secondo gli inquirenti la sostanza stupefacente era a lui riconducibile. Il magazzino naturale, dalle parti del crossodromo, era ubicato in modo tale da rimanere fuori dalla vista ma i militari dell’Arma giovedì sera in seguito ad una attività investigativa sono arrivati al deposito. Il giovane nordafricano, 25 anni, regolare, difeso dall’avvocato Maria Fiorella Bennati, è comparso ieri davanti al giudice monocratico di Arezzo per la convalida dell’arresto e il processo per direttissima. Concessi gli arresti domiciliari in attesa della discussione, il 27 ottobre.

