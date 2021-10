L'Arezzo al Comunale (con capienza al 75%) ospita il Foligno per allungare la striscia positiva

Nicola Brandini 17 ottobre 2021 a

Dopo la trasferta di Rieti, il Comunale è pronto a riaccogliere oggi pomeriggio l’Arezzo che affronterà il Foligno nella quinta giornata di campionato di serie D girone E.

Un Comunale allargato dal punto di vista della capienza massima: da oggi potranno essere occupati il 75% dei posti a disposizione. Si prevede dunque un’alta affluenza allo stadio, vista la striscia di risultati positivi che l’Arezzo ha conquistato sul campo nelle prime quattro giornate.

Alla vigilia della sfida con il Foligno mister Mariotti dice di avere “pochi dubbi e molte certezze” e fa capire di voler riconfermare tutti gli undici titolari scesi in campo a Rieti. L’unica eccezione potrebbe essere Mastino.

“Ha un piccolo risentimento al soleo – ha detto il mister – lo valuteremo domani mattina (stamani ndr)”. Poi Mariotti dribbla la domanda su una possibile riconferma della coppia d’attacco Muzzi-Sparacello, concentrandosi sul Foligno. “So che loro hanno provato un sistema di gioco nuovo in settimana – ha detto – e potrebbero venire a prenderci molto alti con un 3-5-2 molto aggressivo, ma per noi non cambia nulla perché sappiamo che dobbiamo vincere”.

Dopo quattro risultati utili consecutivi e prestazioni in crescendo, il timore è che l’Arezzo possa avere un calo di tensione. “Dobbiamo ricordarci della Coppa Italia – ha detto il tecnico amaranto – l’ho ricordato alla squadra per tutta la settimana. Ricordiamoci di quel passo falso che non meritavamo. Questo deve bastare per darci una motivazione in più. L’obiettivo è prenderci la nostra rivincita. E poi – continua Mariotti – anche se i numeri potrebbero suggerire il contrario, il Foligno non è una bestia nera per l’Arezzo. Domani (oggi ndr) voglio solo una bella prestazione, perché è solo con la partita precedente che si prepara la partita successiva”.

Mariotti fa riferimento all’appuntamento in programma tra una settimana, in trasferta, contro il Follonica Gavorrano che l’allenatore del Cavallino giustamente reputa “una delle tre o quattro squadra più accreditate del girone”. E proprio sul campionato che attende la sua squadra, la metafora di Mariotti è tanto semplice quanto azzeccata.

“Il cavallo vincente si vede all’arrivo, non alla partenza. Il mio compito era dare una fisionomia all’inizio, formando lo ‘zoccolo duro’. Con i risultati e le prestazioni coinvolgere i tifosi con i quali si sta creando una sinergia che non mi sarei aspettato, poi – conclude il mister – tra una decina di partite avremo un quadro sicuramente più logico di come sarà questo campionato”.

Intanto oggi arriva il Foligno, l’unica squadra che finora è riuscita a battere l’Arezzo in questa stagione: bestia nera no, ma la sfida con la squadra di mister Monaco ha proprio il sapore di una rivincita. Fischio d’inizio alle ore 15, appuntamento al Comunale.

