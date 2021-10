Arezzo, 600 domande per lavorare ai Mercatini di Natale

Francesca Muzzi 19 ottobre 2021 a

Sono 600 le domande che sono arrivate in Confcommercio per lavorare ai Mercatini di Natale. I posti disponibili sono 60 per la manifestazione che torna dal 20 di novembre fino al 26 di dicembre. Una corsa per candidarsi e lavorare dentro le casette che saranno allestite in piazza Grande. E cresce sempre più l’attesa per la Città del Natale che torna dopo un anno di assenza. Il taglio del nastro il prossimo 20 di novembre con un ricco calendario di eventi voluto dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzato con il Comune di Arezzo che, ogni fine settimana, fino al 9 di gennaio, vestirà a festa il meraviglioso centro storico. Tantissime le attrazioni che scandiranno l’attesa del Natale e accompagneranno l’inizio del nuovo anno, a partire dall’originale percorso di istallazioni luminose che offrirà una lettura insolita e spettacolare di architetture e palazzi storici accompagnando il visitatore in un itinerario spettacolare e magico.

Al Prato, grande area verde che domina la città, torna il Christmas Village con il Mercato delle Meraviglie ricco di prodotti gastronomici e tantissime curiosità, la grande area dedicata ai Christmas Brick e l’attesissima ruota panoramica. In Piazza Grande (fino al 26 dicembre) si rinnova l’appuntamento con i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese, il più grande in Italia fuori dai confini del Tirolo, mentre all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici la Casa di Babbo Natale offrirà ai bambini e la possibilità di scattarsi una foto con Santa Claus. Presepi originali saranno allestiti in piazza San Francesco e piazza della Badia mentre piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ospiteranno un mercatino tradizionale organizzato da Confesercenti Arezzo caratterizzato da piccole casette in legno che offriranno l’atmosfera tipica del villaggio natalizio. Piazza Guido Monaco ospiterà invece il mercatino delle opere dell’ingegno. E poi saranno tanti gli eventi speciali e le iniziative collaterali che regaleranno atmosfere uniche e imperdibili fondendosi a meraviglia con il patrimonio artistico e culturale che la città offre.Arezzo Città del Natale è un progetto ideato e voluto dal Comune di Arezzo e oggi organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, con la collaborazione di molte associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti. Tutte le informazioni sulle attività e gli orari del calendario Arezzo Città del Natale saranno presto disponibili su Servizio Antispam ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "customer91427.musvc3.net" www.arezzocittadelnatale.it.

