Uomo scomparso a Castiglion Fiorentino, febbrili ricerche in corso

Uomo scomparso, ricerche a Castiglion Fiorentino. Si tratta di un allontanamento volontario. Un signore manca da casa dal primo pomeriggio dalla zona del Boscatello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Arezzo, i carabinieri di Castiglion Fiorentino guidati dal comandante Donato Amodio e la polizia municipale guidata dal comandante Marcellino Lunghini. Con il passare delle ore sale l'ansia dei familiari e dei conoscenti dell'uomo, sessantenne. I vigili del fuoco hanno messo in campo personale specializzato nella ricerca delle persone e il nucleo cinofili oltre a moderni dispositivi aereomobili con pilotaggio remoto. Alle 20 ancora nessuna svolta. Difficili le manovre per l'oscurità. Preoccupazione per il fatto che l'allontanamento volontario possa essere stato seguito da un malore, un incidente, un gesto estremo. Ma si spera che la situazione possa invece risolversi positivamente.

