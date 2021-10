La diga di Montedoglio è quasi asciutta. Il sindaco Marcelli: "Ora ripuliamo il bacino"

Francesca Muzzi 21 ottobre 2021 a

Il sindaco di Pieve Santo Stefano, Claudio Marcelli posta foto più che significative che arrivano dalla diga di Montedoglio che ora comincia davvero a soffrire la sete. Le piogge, quelle consistenti ancora sembrano non arrivare e il livello dell’acqua è sceso fino 370,11 mslm corrispondenti a circa a 29 milioni di metri cubi. Il livello massimo consentito dalla direzione dighe che vigila costantemente le attività correlate al ripristino dello sfioratore di superficie, è di 381 mslm corrispondenti a circa 70 milioni di metri cubi. Insomma una situazione che se non è ancora da allarme rosso, poco ci manca. Ma in questa situazione, alla fine un lato positivo c’è. La diga che si sta lentamente asciugando in alcune sue parti, comincia a restituire ciò che c’era sotto. Laggiù c’era un paese di nome Madonnuccia. Venne distrutto e poi sommerso. I suoi abitanti dovettero lasciare le case e costruirne delle altre a spese dell’Ente espropriante. In queste settimane di siccità, quella strada che portava alle case della Madonnuccia è riemersa. Senza asfalto, tolto prima che venisse sommersa. Insieme anche pezzi di macchinari che servivano per costruire la diga, pedalò affondati, alberi. E’ su questo scenario che il sindaco di Pieve Santo Stefano, Claudio Marcelli, ha scritto: “Passeggiata a Montedoglio. La famosa ‘dritta’ della Madonnuccia riemersa e l’ambiente pulito ti fanno sperare in iniziative positive per il territorio. Nei prossimi giorni, insieme agli altri sindaci coinvolti, chiederò di convocare il Comitato dei Comuni all’interno dell’Eaut per cercare di far comprendere che questo è il momento delle scelte”. Spiega il primo cittadino di Pieve Santo Stefano: “Visto che lo statuto dell’ente non contempla i sindaci, ma un comitato di sindaci che si affacciano sull’invaso, mi piacerebbe chiedere all’ente prima di tutto quanto ci vorrà per finire i lavori del muro e poi considerato che il livello della diga è sceso così tanto, capire come fare per ripulire il fondo [TESTO]da alberi e piante che presto saranno di nuovo sommersi e che potrebbero creare problemi”. C’è però una considerazione da fare. E cioè che il bacino è di proprietà demaniale, mentre la gestione correlata all’esercizio delle opere (la diga e le opere accessorie per intendersi) è dell’Eaut. “Mi piacerebbe anche - prosegue il sindaco Marcelli - che alla convocazione partecipassero oltre la Regione Toscana, anche i componenti del demanio per stabilire i passaggi successivi]”. Dal sindaco al gestore della struttura, cioè l’Eaut. Domenico Caprini è il presidente e insieme al direttore Andrea Canali, spiegano: “Confermiamo che il bacino, cioè la porzione di terreno interessata dall’acqua dal fondo fino al massimo invaso è di proprietà del demanio e quindi qualsiasi iniziativa interessi la movimentazione di materiali deve essere autorizzata dal demanio stesso. Compreso quella della ripulitura al netto di quella direttamente riconducibile alla gestione finalizzata al corretto esercizio delle opere. Ci sono dei pedalò, anzi in realtà di pedalò affondati ce n’è solo uno, che sono di privati e spetterebbe loro smaltirli. Noi ci faremo carico di portare via la grande ruota che è riemersa oltre a eseguire le lavorazioni di competenza”. Una domanda che però si era posto anche il primo cittadino Claudio Marcelli è se questi rifiuti possono in qualche modo inficiare sulla qualità dell’acqua che arriva fin dentro le case. “Assolutamente non ci è stata segnalata alcuna rilevazione in tal senso effettuata dagli uffici competenti, Arpat - rispondono i dirigenti di Eaut - la qualità dell’acqua continua ad essere ottima e quello che c’è sul fondo dell’invaso, c’è da sempre e non è stato mai riscontrato un problema”. “Ben vengano - proseguono - comunque le iniziative per ripulire il fondo. Da parte nostra, chiunque avrà il nulla osta di competenza”. Mentre per quanto riguarda il livello dell’acqua, i dirigenti Eaut sottolineano: “Rispetto a metà settembre, adesso speriamo ogni giorno che piova. Le piogge da noi sembra che non arrivino e la diga comincia a soffrire di questa situazione anche se ancora non c’è allarme rosso”. Intanto la diga continua a restituire ricordi. Fa quasi effetto questo paesaggio che se potesse parlare racconterebbe di storie di una vita fa che l’acqua si è portata via o che dormono e basta

