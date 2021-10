Arezzo, l'imprenditore Piero Mancini assolto dall'accusa di evasione fiscale per un milione: "Il fatto non sussiste"

23 ottobre 2021 a

“Il fatto non sussiste”. Piero Mancini assolto dall’accusa di evasione fiscale. Sentenza importante per l’ex patron di Ciet ed ex presidente dell’Arezzo calcio. Gli era contestata l’omessa dichiarazione al fisco di 1.157.574 euro nel 2010. Soldi che nel processo per bancarotta ancora pendente sono ipotizzati come una distrazione del patrimonio di Ciet: utilizzati per usi personali. Il giudice Michele Nisticò ha ritenuto non provata oltre ogni ragionevole dubbio l’evasione. Il pm Luigi Niccacci aveva chiesto otto mesi di reclusione. L’imprenditore - presente in aula come sempre - era difeso dall’avvocato Luca Fanfani e dall’avvocato Maurizio Canfora.

Dissequestrati i beni, tra cui un immobile. Dichiarata prescritta la presunta evasione per 900 mila euro riferita alla dichiarazione dei redditi 2009. Il pronunciamento del giudice e le motivazioni potranno avere conseguenze nel processo per la bancarotta Ciet che dovrebbe riprendere a dicembre se il perito avrà concluso il suo lavoro.

