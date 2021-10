Castiglion Fiorentino, il sindaco Agnelli stoppa l'arrivo di nuovi supermercati. Plauso di Confcommercio

Francesca Muzzi 23 ottobre 2021 a

“Qui non si passa”. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli dice no all’arrivo di nuovi supermercati e colossi della grandi distribuzione. Lo ha fatto per tre volte, quando alcuni di questi sono andati a bussare alla porta del suo Comune. “Chiedono spazi delle città in posizioni esposte e di grande impatto - sottolinea il sindaco - per evidenti motivi, che possono pregiudicare l’insediamento anche di altre attività, oltre a gravare per i suoi effetti sulla rete della piccola distribuzione, in genere molto meno accessibile”. Per questo ha deciso di dare uno sbarramento: “La strada 71 fa particolarmente gola a queste imprese, soprattutto nel tratto da Cortona fino ad Arezzo. Ma per quanto riguarda la mia amministrazione diciamo no alla nascita di nuovi supermercati”. Una decisione forte che è stata subito condivisa da Confcommercio: “Aprire nuovi supermarket a Castiglion Fiorentino sarebbe la mazzata finale per le piccole medie imprese del territorio. La nostra associazione è assolutamente contraria”, interviene Catiuscia Fei, vicedirettrice di Confcommercio. “In un momento delicato come quello che stanno attraversando, i nostri imprenditori - prosegue - non potrebbero tollerare l’ennesimo supermercato alle porte di Castiglioni. Lo stato di pandemia ancora non è del tutto superato e chi ha un’attività, che sia del centro storico o della periferia, deve fare i conti con le gravi perdite subite dal lock down. Questo è il momento di aiutare le imprese, non affossarle.

Il nostro obiettivo è, al contrario, rilanciare i centri storici con le loro tipicità e Castiglion Fiorentino in questo è un esempio: la rete commerciale tradizionale non solo ha retto l’urto della pandemia, ma ha visto anche nuove aperture che rappresentano il segnale della vera ripartenza”. “La vita delle città - dice ancora la Fei - passa prima di tutto dalle sue attività, che siano negozi, bar o ristoranti, presidio di socialità e sicurezza. Prendiamo atto che l’amministrazione comunale ha fatto una vera e propria opera di tutela del territorio, a protezione di quella che, giustamente, è stata definita la ‘spina dorsale dell’economia”. “Che poi - interviene ancora il sindaco Agnelli - non è vero che ci sia tutta questa ricaduta in termini di lavoro. Ma a parte questo che non è poco, la nostra amministrazione non si può permettere di togliere qualcosa ai nostri commercianti, specialmente in questo momento. Noi abbiamo detto di no. Aiutiamo piuttosto i piccoli negozi”.

